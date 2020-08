Date de sortie de Lost In Space Saison 3, distribution, intrigue, bande-annonce et comment la saison précédente s’est terminée

– – – Lost In Space est une série de science-fiction américaine qui a été créée le 13 avril 2018. La série est basée sur le roman «The Swiss Family Robinson» sorti en 1812. La série n’a pas encore été développée pour la première fois. . C’est une réimagination de ce spectacle de 1965 «Lost In Space». La deuxième saison sort le 24 décembre 2019. La série est écrite Bark Sharpless et par Matt Sazama avec Zack Estrin car le showrunner. Le spectacle a été renouvelé pour une autre saison qui sera la finale et la suivante. Lost In Space Saison 3: Quand sortira-t-il? Qui est dans le casting? Netflix a annoncé que la série allait être relancée. Au moins, nous avons un chiffre quant à la date de sortie de la saison, bien que ce soit une date générale. Il semble que la saison pourrait être retardée car la production a été arrêtée à cause de cette pandémie Corona. Le casting digne des deux premières saisons reviendra bientôt pour la prochaine fois. Molly Parker reprendra son rôle de Maureen Robinson, Toby Stephens comme John Robinson, Maxwell Jenkins comme Will Robinson, Taylor Russell comme Judy Robinson, Mina Sundwall comme Penny Robinson, Ignacio Serricchio comme Don West, Parker Posey comme June Harris, Brian Steele comme Robot , Ajay Friese comme Vijay Dhar et Sibongile Mlambo comme Angela Goddard. De nombreux acteurs reviendront. Nous verrons des gens comme Iain Belcher, Raza Jaffrey, Sakina Jaffrey, JJ Field, Kiki Sukezane, Adam Greydon Reid, Douglas Hodge et Shaun Parkes. S’il y aura de nouveaux membres de la distribution, on ne sait pas. Lost In Space Saison 3: Qu’est-ce que l’intrigue entraînera? Y a-t-il une bande-annonce? La saison deux s’est terminée avec le et certainement, elle sera explorée la saison prochaine. Les générations de Robinson ont été vues par la deuxième saison se diviser en deux et choisir leur voie. Deux types d’histoires différents seront repris dans la troisième saison. Le showrunner Zack Estrin a commenté: «Une chose s’est produite à la fin de la saison 2: les enfants et les parents se sont séparés; nous allons reprendre avec seulement deux histoires séparées dans la saison 3. Comment les enfants et les parents trouvent-ils leur chemin? Comment sont les enfants sans guide de leurs parents? Ce n’est que pour le fait que les insectes et les rongeurs ne sont que de grandes choses qui vous mangent comme un camp d’été permanent. Il n’y a pas de bande-annonce pour le moment. Il semble que nous connaîtrons un retard car la production a été interrompue en raison de la pandémie Corona. On peut anticiper une bande-annonce d’ici début 2021. – – –

Lost In Space - Season 3 , (Box Set) - DVD Zone 2 De Allen Irwin - Autres - Parution : 01/01/0001

Korg microKORG Korg microKorg, Synthétiseur à modélisation analogique, 4 voix, 2 oscillateurs + noise generator, Vocoder 8 bandes, Effets: Modulation (3 types), Delay (3 types), EQ, Arpégiateur (6 types), 37 petites touches sensibles à la vélocité, Entrée audio, Sortie stéréo, MIDI In, Out et Thru, Fonctionnement sur pile

LD Systems VIBZ 6D LD Systems VIBZ 6 D, Mélangeur 6 canaux avec processeur d'effets numériques, 2 entrées micro/ligne avec égaliseur 3 bandes, 2 entrées stéréo avec égaliseur 2 bandes, Prise de retour stéréo, Entrée et sortie enregistrement RCA (2 track in/out Cinch), Alimentation fantôme +48 V commutable pour tous les canaux