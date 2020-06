Date de sortie de l’épisode 13 de Gleipnir (différée?), Où regarder?

Perry Mason – photographie de Merrick Morton / HBO

Récapitulatif de l’épisode 1 de Perry Mason: votre prochaine obsession du dimanche soir

Perry Mason L’épisode 1 nous présente le redémarrage élégant et actualisé de HBO du drame juridique classique du même nom. La nouvelle série est granuleuse, horrible et a l’air fantastique. Il est clair que le service de câblodistribution haut de gamme n’a épargné aucune dépense pour meubler le monde vivant de Perry Mason, joué par le charmant Matthew Rhys.

Dans cette itération, Mason est un détective privé endurci qui vit dans une petite ferme laitière délabrée. Il passe ses journées à faire un travail ordinaire comme espionner les acteurs hollywoodiens pour s’assurer qu’ils ne violent pas leurs clauses de moralité contractuelle et ses nuits à coucher avec la robuste pilote féminine, Lupe.

Sa ferme laitière se trouve au bord d’un aérodrome, ce qui ne fait qu’ajouter à l’apparence générale de sa ferme laitière. Malgré tout cela, Mason est attaché à sa maison et n’a pas envie de la vendre, malgré le fait qu’il se soit cassé.

Cependant, avant de rencontrer la version de Rhys du personnage emblématique, nous sommes accueillis avec une scène d’ouverture désagréable, qui donne le ton pour le reste de l’heure de la télévision.

Il semble que le cas «principal» de Perry Mason concernera l’enlèvement et le meurtre d’un jeune garçon nommé Charlie.

On nous présente un couple essayant frénétiquement de répondre aux exigences d’une présence invisible, celui qui exige qu’il lui laisse 100 000 $ dans une valise ouverte avant de récupérer son fils dans un tramway à proximité.

Malheureusement, quand ils atteignent leur fils, enveloppé dans une couverture à carreaux, ils découvrent qu’il est déjà mort, les yeux ouverts.

Avance rapide jusqu’à plus tard dans l’épisode lorsque Mason est approché par le personnage en détroit de John Lithgow, l’avocat E.B. Jonathan, qui recrute Mason dans son équipe pour résoudre le cas peu recommandable d’un homme nommé Herman Baggerly.

Jonathan, son assistant Delia Street et Mason, se rendent à une réunion avec Baggerly, qui leur demande d’examiner le cas de Charlie parce qu’il n’a pas confiance dans le service de police pour faire le travail.

Nous rencontrons les parents de Charlie, Matthew et Emily Dodson. Ils sont gravement ébranlés par la mort macabre de leur fils. Il devient évident pourquoi Baggerly peut ne pas sentir que la police est à la hauteur, car il se trouve qu’ils entrent lors d’un interrogatoire peu recommandable entre deux flics, le détective Holcomb et son partenaire plutôt cruel.

Pendant les disputes et les interrogatoires dans une pièce, Mason explore la maison. Il commence à prendre des photos de tout ce qui attire son attention, y compris une tortue en céramique et une photographie encadrée du personnage de Tatiana Maslany, sœur Alice – bien que nous ne la rencontrions pas dans Perry Mason Épisode 1.

Pendant l’enquête, Mason rencontre Emily et les deux ont une conversation brève mais émotionnelle sur Charlie. Mason révèle qu’il a son propre fils, un enfant de neuf ans nommé Theodore.

Plus tard au bureau de Jonathan, lui, Mason et Street essaient de comprendre ce qu’ils savent sur l’affaire jusqu’à présent. Leur théorie actuelle est que Charlie a été volé de la maison pendant que Matthew était au travail et Emily dormait.

Cela commence à ressembler à la personne qui a kidnappé Charlie savait beaucoup de choses sur la famille Dodson, étant donné qu’ils étaient au courant de leur calendrier et de leurs dossiers financiers. Ils savaient qu’ils pouvaient demander 100 000 $, ce qui suggère qu’ils avaient des informations privilégiées.

Le lendemain, Mason a la chance de jeter un œil à l’intérieur du wagon que nous avons vu dans la scène d’ouverture, où les Dodson ont trouvé le corps de leur fils. Là, il tombe sur le partenaire menaçant de Holcomb qui veut arrêter Mason. Mais il réplique en lui donnant quelques informations – c’est-à-dire qu’il a entendu une voiture percuter le chariot la nuit fatidique où Charlie a été découvert, quelque chose d’autre que nous avons vu se produire à froid.

À la morgue, Mason prend quelques photos du corps de Charlie. Lui et le coroner retirent les points de suture des yeux de Charlie et Mason empoche une chaîne à l’intérieur d’une boîte d’allumettes.

Malheureusement pour Mason, les choses tournent mal alors qu’il assiste à la soirée du Nouvel An de Hammersmith Picture, principalement pour qu’il puisse enfin être payé pour les photos coquines qu’il a prises de la star de cinéma Chubby Carmichael et de la comédienne Velma « Red » Plus complet.

À l’origine, Mason n’a été chargé que de voir ce qu’il pouvait trouver sur Carmichael, mais comme les deux étoiles se sont croisées, il demande 600 $ au lieu des 200 $ d’origine, d’autant plus que les images pourraient endommager gravement l’image de Velma.

Eh bien, M. Hammersmith n’aime pas jouer avec et il n’aime certainement pas assez quelqu’un de farfelu pour lui parler. Il a quelques-uns de ses goons rugueux Mason, y compris le brûler avec l’extrémité chauffée d’un pistolet. Puis il le dissèque en lui donnant les 200 $… moins 199 $ pour être un smarta **, en gros.

Mason part les mains vides et pire pour l’usure, énervant également son partenaire Pete. Les deux hommes avaient besoin de ce jour de paie.

Il n’est donc pas surprenant que Mason se tourne vers l’alcool pour apporter un réveillon solitaire seul. Il fait un appel téléphonique en colère à la femme que nous pouvons supposer être la mère de Théodore et son ex-épouse probable. Theo vit avec sa maman et il ne semble pas que Mason soit particulièrement en bons termes avec les autres membres de sa famille.

Comment Perry Mason Episode 1 organise-t-il la saison?

Dans les derniers instants de Perry Mason Épisode 1, un Mason ivre commence à réaliser quelque chose. Il se précipite dans une pièce de sa maison et retire toutes les preuves qu’il a sur l’affaire Charlie Dodson, étalant tout sur le sol.

Il sort ensuite la boîte d’allumettes et une photo de la tortue en céramique et dit: « Alors tu aimes les tortues? »

Je vais être honnête, je n’ai aucune idée de ce qu’il veut dire avec cette dernière ligne, mais ce n’est que le premier épisode et cette histoire semble avoir beaucoup de rebondissements.

Il convient également de noter que le partenaire minable de Holcomb est définitivement un flic corrompu. À un moment donné, il entre dans une pièce avec une valise pour trois hommes. Il place la valise devant eux, apparemment un paiement quelconque, sauf quand ils ouvrent la boîte – elle est vide.

Il abat alors rapidement un homme à la tête et écrase brutalement l’autre avec son pied, tandis que le troisième homme s’échappe, souffrant lui-même de quelques blessures par balle. Cependant, il ne va pas loin avant de mourir.

Tout ce que le flic dit pour avoir violemment fouetté, c’est « Ils ont fait la voiture ».

Rappelez-vous comment Mason a révélé que le véhicule s’est écrasé dans le chariot? Apparemment, personne n’était censé le savoir, alors maintenant nous savons que le partenaire de Holcomb était impliqué d’une manière ou d’une autre.

À quoi avez-vous pensé Perry Mason Épisode 1? Envisagez-vous de rester pour le reste de la série? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

Nouveaux épisodes de Perry Mason air dimanche soir à 21 h ET / PT sur HBO.