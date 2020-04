Date de sortie de la saison 9 de Vampire Diaries, [CAST], Intrigue, détail de l’histoire

– Publicité –



Mise à jour de la saison 9 de Vampire Diaries: The Vampire Diaries a terminé huit saisons, et la dernière huitième saison est sortie en octobre 2016 et s’est terminée en mars 2017. Ensuite, elle a été publiée sur Netflix quelques mois plus tard.

Dès que Netflix est frappé par une série, il reçoit plus d’attention, comme nous le savons tous. Accédons à la date de sortie, au renouvellement, à la bande-annonce et aux mises à jour de la saison 9 de The Vampire Diaries.

Ainsi, les téléspectateurs de Netflix, ainsi que le public de la télévision ont commencé à demander non ou s’il y aurait une neuvième saison. Depuis que le spectacle a été annulé, la solution n’est pas positive cette fois-ci. Elle a déclaré que le patron de l’émission était satisfait de la neuvième saison, bien qu’elle ait été annoncée par la créatrice Julie Plec. Cependant, elle a dit qu’ils avaient discuté et décidé de conclure la série.

Bande-annonce de Vampire Diaries Saison 9

La saison 9 de The Vampire Diaries est-elle renouvelée?

The Vampire Diaries n’est pas encore renouvelé pour une neuvième saison.

Y a-t-il une mise à jour de la saison 9 de Vampire Diaries?

À partir du 12 mars 2020, il n’y a absolument aucun nouveau développement s’il y aura une neuvième saison de Vampire Diaries ou pas, mais nous avons quelques détails sur sa série dérivée Legacies.

Nous avons observé de nombreux croisements à l’aide de Vampire Diaries, mais personne ne sait comment se déroulera la saison. Mais quand vous n’avez pas vu de raison de voir Legacies même si vous êtes un passionné de Vampire Diaries, vous pouvez en obtenir un.

Nous avons vu Damon et Bonnie coincés et c’était la raison pour laquelle ils l’avaient été. Ils n’étaient pas bons ensemble jusqu’à ce que cela se produise, et nous sommes censés voir quelque chose avec Clarke et Hope.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Caroline rejoindrait le casting la saison prochaine, où Matt Davis voulait Julie Plec dans la série! Au cas où cela arriverait, je suis sûr que ce serait un moment heureux pour les amoureux de Vampire Diaries.

Quelle est la date de sortie de la saison 9 de Vampire Diaries?

La saison 9 de Vampire Diaries sortira probablement en mars 2021, il s’agit simplement d’une date de sortie prévue, nous mettrons à jour une fois qu’elle sera complètement confirmée. La nouvelle saison 9 interviendra après trois ans de la saison. La saison 8 est de retour le 21 octobre 2016 et s’est terminée le 10 mars 2017.

Qu’est-ce que le casting de la saison 9 de Vampire Diaries?



En plus de cela, Ian Somerhalder, qui a interprété Damon Salvatore de la série, a nié avoir joué le personnage. Il a plaisanté en disant qu’il ne pourrait peut-être pas jouer le vampire qui était jeune. De plus, Nina Dobrev, qui interprète Elena Gilbert et Paul Wesley, qui incarne Stefan Salvatore, a refusé de jouer avec les personnages.

De plus, Julie Plec a perdu toutes les rumeurs. Elle a dit qu’elle ne travaillait pas sur des retombées, mais elle avait été positive sur quelque chose. Nous avons vu un.

Beaucoup considèrent que l’auteur et quelques absences de célébrités peuvent ne pas compenser le spectacle. Comme il n’y a aucune vérification de The CW sur l’annulation, le débat semble raisonnable. Lorsque Somerhalder a expliqué que la saison 8 de Vampire Diaries serait la fin de la série, il devait s’excuser. La série pourrait continuer, même s’il a dit qu’il pourrait quitter la série! Par conséquent, il y a de l’espoir pour sa neuvième saison, au moins jusqu’à ce que The CW ne réponde pas.

Paul Wesley jouant avec Stefan Salvatore

Ian Somerhalder comme Damon Salvator

Kat Graham incarnant Bonnie Bennett

Candice King jouant Caroline Forbes

Zach Roerig en tant que Matt Donovan

Matt Davis incarnant Alaric Saltzman

Michael Malarkey comme Enzo

St. John Kristen Gutoskie comme Seline

Ponts Demetrius jouant Dorian Williams

Allison Scagliotti profite de Georgie Dowling

Nathalie Kelley jouant Sybil

Lily-Rose Mumford en tant que Josie Saltzman

Tierney Mumford incarnant Lizzie Saltzman

Wolé Parks incarnant Cade

Joel Gretsch incarnant Peter Maxwell

Sammi Hanratty comme Violet Fell

Kayla Ewell en tant que Vicki Donovan

Reece Odum comme Karen

The Vampire Diaries Saison 9 Bande-annonce

Il n’y a pas de remorque. Lorsque la bande-annonce sera publiée, cette partie sera mise à jour. Cependant, les fans peuvent profiter de la bande-annonce de la saison 8 ici pour réévaluer leur saison préférée.

Combien d’épisodes aura la saison 9 de The Vampire Diaries?

La saison à venir de Vampire Diaries aurait la saison 7 de cette série et 22 épisodes. Les ressources considèrent que Kevin Williamson et Julie Plec reprendront le rôle des réalisateurs pour les épisodes. Nous verrons nos célébrités revenir.

