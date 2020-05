Date de sortie de la saison 2 de Taboo, [CAST], Détail du tracé

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de Taboo: Taboo est une série télévisée de la BBC créée par Steven Knight, Tom Hardy et Chips Hardy. Le film produit par Scott Free London et Hardy Son and Baker. L’histoire basée sur la série (huit chapitres) écrite par Tom et Chip Hardy en 1814.

Il y a des nouvelles fantastiques pour les fans de Tom Hardy. Hier, après le lancement de la toute nouvelle bande-annonce de ‘Venom’, avec l’acteur anglais. La BBC a vérifié que ‘Taboo’ a été relancé et aura une deuxième saison.

Nominé aux Primetime Emmy Award, Taboo, a gagné une immense popularité après sa sortie finale en février 2017. Produit par et avec Tom Hardy comme acteur principal, l’intrigue commence par le retour prolongé de James Keziah Delaney à Londres (19e siècle victorien) d’Afrique. Et, il doit reprendre l’héritage de son père où il est entouré de sombres controverses, de drames familiaux, avec une petite touche de mystère.

Date de sortie de la saison 2 de Taboo: quand sera-t-elle diffusée?

La première saison a été diffusée sur BBC One au Royaume-Uni à partir du 7 janvier 2017, suivie de la première américaine sur FX le 10 janvier 2017.

En effet! Malgré de nombreux pourparlers d’annulation, les fabricants, y compris le cerveau derrière Peaky Blinders, Steven Knight, ont confirmé le deuxième versement et ont presque terminé avec le script. Cependant, le calendrier rigide de Hardy a également retardé la production dans le passé.

Le tournage devait commencer début 2019, mais en raison de la pandémie mondiale COVID-19, il est probable que le spectacle soit lancé fin 2020 ou même mi-2021.

Complot tabou de la saison 2: que se passera-t-il ensuite?

Le récit se déroule en 1814. Il s’articule autour de la réapparition de James Delaney. C’est un type présumé mort, transformé par ses aventures au bout du monde. Il revient à Londres, espérant réorienter sa vie et reconstruire l’empire de son père, pourtant vous trouverez des ennemis à chaque coin de rue.

Avant l’annonce officielle, Steven Knight a déclaré que la stratégie était de durer le récit tabou sur trois ou deux saisons.

« Après cela, qui sait ce qui va se passer ensuite? » Ils ont déclaré le scénariste et réalisateur, qui a également collaboré avec Tom Hardy au sujet du thriller « Locke ».

Les producteurs incluent le titre Ridley Scott, qui a remercié les sociétés FX et BBC d’encourager ‘Taboo’. De cette façon, le drame est sale, brutal et sombre. Les créateurs sont enthousiasmés par le fait que les gens veulent savoir ce qui se passera ensuite. Ils veulent savoir ce qui s’est passé avec la League of the Devil Delaney and the Damned.

Qui impliquera-t-il?

En commençant par Tom Hardy en tant que personnage principal, le reste des acteurs resterait légèrement inchangé. De nouveaux personnages peuvent être ajoutés pour des rebondissements mouvementés, qui seront révélés plus tard après le tournage.

