Date de sortie de la saison 1 de Moon Knight de Marvel, distribution, intrigue et tout ce que les fans doivent savoir!

Le Moon Knight of Marvel est un anti-héros écrit par Doug Moench et l’artiste Don Perlin. Le personnage est un agent de la CIA dont la vie avait été sauvée du dieu de la lune Khonshu et est un Marc Spector.

Le personnage a une longue histoire dans Marvel depuis Warewolf by Night en 1975. La série est censée figurer sur Disney +.

En tant que tel, il a le potentiel d’être encore plus cool que Daredevil de Netflix et est un excellent moyen de démarrer la nouvelle ère des émissions MCU sur petit écran sur le service de streaming de Disney. Ce n’est pas la première fois que Marvel essaye d’adapter le personnage – mais nous sommes heureux qu’ils aient finalement réussi.

La production devrait être fin 2020, mais nous prévoyons un léger retard dû à la pandémie mondiale. Il n’y a pas de date de sortie officielle, cependant, nous prévoyons de le voir d’ici 2022.

Comme pour l’alter-ego de Marc Spector, obscur pour quiconque ne passe pas la moitié de sa vie dans sa librairie de bandes dessinées locale, le spectacle restera un mystère pour le grand public.

Et c’est là que nous nous précipitons, éclairés par le clair de lune, avec une poignée de romans graphiques pour nous guider.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la première saison de Moon Knight.

Date de diffusion de Moon Knight: Quand Moon Knight sera-t-il diffusé?

Le Moon Knight a été annoncé lors de l’expo officielle de Disney, D23 en août 2019. Le Moon Knight a été confirmé pour être diffusé exclusivement sur Disney +, mais aucune date de lancement n’a été donnée, avec un calendrier chargé de titres confirmés, y compris The Falcon et The Winter Soldier dans à l’automne 2020, Loki au début de 2021, WandaVision à la même époque et Hawkeye à l’automne de 2021, nous ne nous attendons pas à le voir de si tôt.

Ajoutez donc la deuxième saison de Mandalorian à l’automne 2020 (ce n’est pas Marvel, mais aura un public similaire à Moon Knight), et cela fait beaucoup de concurrence pour les globes oculaires.

Donc, nous prévoyons donc que Moon Knight fera ses débuts en 2022, probablement à l’automne. Mais ne nous entraînez pas dans une ruelle et ne nous battez pas si nous nous trompons.

The Cast of Marvel’s Moon Knight Saison 1

Il n’y a pas de nouvelles concernant le casting, mais certains fans prédisent que Daniel Radcliffe jouera le rôle de Moon Knight.

Il y a d’autres rumeurs selon lesquelles Keanu Reeves pourrait jouer le rôle de Moon Knight. Les autres acteurs n’ont toujours pas été sélectionnés.

Qui fait la première saison de Moon Knight?

Comme l’annonce le suggère, Jeremy Slater, qui a adapté le drame de super-héros The Umbrella Academy à Netflix, dirigera l’équipe de rédaction de Moon Knight. Slater a également travaillé avec Josh Trank sur son malheureux Fantastic Four Reboot. J’espère que cela lui apportera beaucoup de chance.

Slater a également adapté le Manga Death note et réalisé l’émission The Exorcist TV.

