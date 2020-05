Date de sortie de Kung Fu Panda 4, [CAST], a7 Détail du tracé

– Publicité –



Mises à jour de Kung Fu Panda 4: Kung fu Panda est un film d’animation comique produit par Dreamworks Animation. Il s’agit d’un panda en surpoids et de la façon dont il aspire à apprendre les arts martiaux pour devenir un guerrier. Kung Fu Panda est une franchise de cinéma.

Tout le film de Kung Fu Panda sorti est un succès parmi toutes les tranches d’âge en raison de ses éléments amusants et d’une sorte d’inspiration pour atteindre vos objectifs. Il est apprécié par des publics de tous âges.

Le quatrième volet «Kung Fu Panda» de la production de Dreamwork, fait le buzz de la ville. Le film, dont les suites ont balayé l’industrie du dessin animé pour réussir à obtenir des âges d’admiration et l’un. Cependant, bien que le lancement du film ne soit pas encore officiel, cela est très attendu par les fans. Les fans attendent actuellement depuis très longtemps à cause de leur libération.

Kung Fu Panda 4: date de sortie

Initialement, la date de sortie était prévue pour 2018 mais a ensuite été reportée à 2020. Il est peu probable qu’elle soit publiée cette année en raison de la pandémie mondiale.

Kung Fu Panda 4: Cast

Le public continue de s’attendre à ce que le casting reste le même. Il n’y a eu aucune fuite chez les créateurs concernant un ajout à l’équipe de casting. Le casting comprend Jack black voix Po Ping, Dustin Hoffman voix Master Shifu, Angelina Jolie comme Master Tigress, Jackie chan voix Crane, Lucy Liu voix Viper Seth Rogen voix Master Mantis et Bryan Cranston voix Li Shan.

La parcelle

Le récit a été une montagne russe d’émotions modulées et dépeintes par le personnage. L’intrigue de Kung fu Panda 4 se concentrera sur les nouvelles aventures de Po. Il est probable que dans Kung Fu Panda 4, il puisse apprendre le Kung Fu par papa Po et le transformer. L’équipe de l’antagoniste Kai peut se battre contre les pandas et Po.

Il pourrait y avoir un autre guerrier et d’autres sous-intrigues. Il est trop tôt pour dire qu’il y a eu des problèmes concernant son script, qui a été résolu. Maintenant, lorsque la production a commencé, COVID-19 est venu frapper à la porte.

