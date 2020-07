Date de sortie de Killjoy dans VALORANT

in

Image via Riot Games

Killjoy, VALORANT nouvel agent, est une Allemande née et élevée avec quelques tours dans sa manche.

L’ingénieur astucieux bricole des gadgets et déploie des robots pour prendre le contrôle du champ de bataille. Elle est quelque part entre Raze et Cypher, combinant des dégâts explosifs avec la collecte d’informations pour traquer et tuer ses adversaires.

Killjoy peut être utilisé efficacement à l’offensive et à la défensive pour verrouiller les sites de bombes, éliminer les points d’étranglement et marquer des éliminations.

VALORANT Le 12e agent va certainement secouer la méta.

Les capacités de Killjoy incluent:

Bot d’alarme – Équipez un Alarmbot secret. Tirez pour déployer un robot qui traque les ennemis qui se trouvent à portée. Après avoir atteint sa cible, le bot explose, appliquant Vulnérable. Tenez équipé pour rappeler un robot déployé.

– Équipez un Alarmbot secret. Tirez pour déployer un robot qui traque les ennemis qui se trouvent à portée. Après avoir atteint sa cible, le bot explose, appliquant Vulnérable. Tenez équipé pour rappeler un robot déployé. Tourelle – Équipez une tourelle. Tirez pour déployer une tourelle qui tire sur les ennemis dans un cône à 180 degrés. Tenez équipé pour rappeler la tourelle déployée.

– Équipez une tourelle. Tirez pour déployer une tourelle qui tire sur les ennemis dans un cône à 180 degrés. Tenez équipé pour rappeler la tourelle déployée. Capacité de signature: Nanoswarm – Équipez une grenade Nanoswarm. Tirez pour lancer la grenade. À l’atterrissage, le Nanoswarm devient secret. Activez le Nanoswarm pour déployer un essaim de nanobots dommageables.

– Équipez une grenade Nanoswarm. Tirez pour lancer la grenade. À l’atterrissage, le Nanoswarm devient secret. Activez le Nanoswarm pour déployer un essaim de nanobots dommageables. Capacité ultime: verrouillage – Équipez le dispositif de verrouillage. Tirez pour déployer l’appareil. Après une longue liquidation, l’appareil retient tous les ennemis pris dans le rayon. L’appareil peut être détruit par des ennemis.

Pour coïncider avec la sortie de l’acte II du jeu de l’épisode 1: Ignition, le début d’une nouvelle saison compétitive et un nouveau Battle Pass, Killjoy sera disponible pour jouer le mardi 4 août.

Comme n’importe quel personnage de VALORANT, Killjoy peut être débloqué en remplissant son contrat ou directement acheté dans la boutique du jeu. Au total, cela comprend trois sprays, deux titres, un compagnon d’armes et une carte de joueur.

