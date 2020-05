Date de sortie de Justice League 2, distribution, intrigue, bande-annonce et qui sera le nouveau Batman?

La Justice League 2 arrive-t-elle bientôt?

La deuxième partie du film est confirmée. Mais avec le manque d’attention du public, la deuxième partie a été mise en pause. Avec de nombreux autres films les plus rentables de DC, la deuxième partie de Justice League pourrait obtenir une sortie retardée de longue date.

Que se passera-t-il du casting si le film est retardé trop longtemps?

Avec au moins quelques années d’attente pour que le film puisse être mis en mouvement pour la production, les acteurs ne sont pas confirmés. Il est difficile d’imaginer Batman joué par quelqu’un d’autre que Ben Affleck; il en va de même pour Henry Cavill en tant que Superman.

Quant aux autres membres de la distribution comme Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher ou Jason Momoa, ils ne manqueront pas de reprendre leurs rôles respectifs. Zack Synder pourrait également faire partie de la distribution si cela correspond à ses horaires chargés.

Qui pourrait être Le méchant Et à quel scénario pouvons-nous nous attendre?

La première partie a culminé avec la destruction de Steppenwolf. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman et The Flash ont uni leurs forces pour vaincre le méchant. Mais, la deuxième partie n’a aucun lien avec la première et pourrait donc voir et nouveau supervillain.

Il est question de Darkseid étant l’antagoniste dans la deuxième partie. Mais avec son apparition dans New Gods a acheté une tournure dans l’idéologie des fans. Rien ne peut être confirmé dès maintenant avec le film suspendu à une fine chaîne. Donc, jusqu’à ce que le film soit poussé vers les productions, tout ne sera que spéculation.