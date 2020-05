Date de sortie de Joker 2, Qui est dans le casting? Bande-annonce du tracé et toutes les dernières mises à jour

– Publicité –



Le film Joker qui a commencé lentement a rapidement pris de l’ampleur et soudain, tout le monde parlait de Joker partout dans le monde et les gens se sont précipités dans les théâtres pour voir le jeu hallucinant de Joaquin Phoenix. Il faut lui donner le seul crédit pour le succès sans précédent et phénoménal du méchant psycho de Gotham. Sa performance dans le film était si stupéfiante qu’il a remporté les Oscars du meilleur acteur. Comment oublier le discours qu’il a prononcé sur scène. Oh mec! il a cassé Internet.

Date de sortie de Joker 2

Sans confirmation officielle ni des fabricants ni des acteurs, l’incertitude autour de la date de sortie du deuxième élément du film Joker continue. Avec la part des lions dans la production terminée, tout ce qui doit être libéré.

Mais en raison de l’attaque soudaine de COVID19, les plaques se sont retournées et la production du film s’est arrêtée. Mais si tout se passe comme prévu, nous pouvons nous attendre à ce que ce film soit présenté en première en octobre 2021.

Joker 2 Plot

À la fin du premier film, Joker a été vu danser après avoir tué son médecin à l’hôpital d’État d’Arkham. Le Joker 2 pourrait commencer par l’hôpital d’État d’Arkham lui-même. Dans le tout premier film, Joker a tout fait par lui-même, cependant, on pense que dans les prochains, il emploiera des individus et fera un gang pour effectuer ses tâches espiègles. Il sera intéressant de voir comment il réalise son plan et produit le chaos dans la ville de Gotham.

«De nombreux films sont en train de briller, mais celui-ci parle de poudre à canon. Si vous pouvez capturer cela à nouveau de manière réelle, ce serait intéressant », commente Phillips

Le casting de Joker 2

Avec une performance stellaire de Joaquin Phoenix, le rôle du Joker remonte dans ses manches. Les autres choix de casting peuvent également ne pas changer, à l’exception d’un ou deux changements.

La liste de casting passe ici par

1.Joaquin Phoenix en tant que Arthur Streak

2.Sophie Dumond comme Frances Conroy

3. L’enquêteur Burke comme camp de frais

4.Détective Garrity en tant que Glenn Fleshler

5.Gary comme Josh Pais

6.Hoyt Vaughn comme Rocco Luna

7.GiGi Dumond comme Marc Maron

8.GUfland en tant que Sondra James

Bande annonce

Actuellement, il n’y a pas encore de bande-annonce dévoilée pour le film Joker 2! Cependant, il semble que nous devions attendre l’année prochaine pour voir la remorque tomber.

Nous vous informerons dès que la remorque arrivera.

