Date de sortie de Grand Theft Auto VI 2023, suggérée par le budget marketing Take-Two

Take-Two a quelque chose de grand pour 2023. Un récent rapport de la SEC indique que la société prévoit d’augmenter ses dépenses de marketing à 89 millions de dollars au cours de l’exercice 2024 – l’année précédant le 31 mars 2024. Ce montant est plus du double du précédent deux ans et l’année suivante. Les analystes prédisent que c’est lorsque Take-Two prévoit de faire un énorme effort sur sa plus grande franchise, celle qui continue d’imprimer l’argent de l’entreprise: Grand Theft Auto. La prise en compte du marketing menant à la sortie et à la sortie, qui mettrait le Grand Theft Auto VI date de sortie quelque part en 2023.

Signalé par VentureBeat, le récent dossier Take-Two SEC montre un plan de dépenses marketing mis à jour pour les cinq prochaines années. Dans le dossier de l’année dernière, la hausse des dépenses d’environ 80 millions de dollars a été attribuée à l’exercice 2010, mais cette année, elle est passée à l’exercice 2010. En comparaison, FY2021 (cette année, jusqu’au 31 mars 2021) n’est que de 11,8 millions de dollars, et FY2022, 23 et 25 représentent chacun environ 40 millions de dollars ou moins, ce qui fait de FY 2024 un saut très notable à surveiller. Le retard dans les dépenses pourrait indiquer des retards internes, ayant initialement prévu Grand Theft Auto VI à sortir en 2022, mais en le poussant un an. COVID-19 pourrait avoir quelque chose à voir avec cela, mais Take-Two n’a fait aucun commentaire sur l’évolution des dépenses.

L’analyste Jeff Cohen de la société d’investissement Stephens dit que l’observation des précédents schémas de dépenses marketing a prédit les sorties d’autres jeux Rockstar de haut niveau, en particulier Red Dead Redemption 2.

Nous ne savons pas combien nous devrions lire sur ce changement, mais nous notons que cette divulgation a prédit avec précision le lancement de Red Dead Redemption 2 avant l’annonce de ce jeu. [Take-Two management] a parlé avec beaucoup de confiance du pipeline au cours des cinq prochaines années et l’exécution des services en direct existants a été excellente. Cependant, le calendrier de la prochaine Grand Theft Auto reste une priorité pour les investisseurs, en particulier avec des actions proches de leurs plus hauts historiques.

Bien que cela ne confirme en rien quoi que ce soit et que des retards supplémentaires puissent encore se produire, c’est un aperçu intéressant des plans quinquennaux de Take-Two. Compte tenu du succès fulgurant de Grand Theft Auto V-et son Grand Theft Auto en ligne composant multijoueur – sur la génération actuelle de consoles, Take-Two et Rockstar ne sont pas pressés de sortir le prochain jeu, même si le plus récent est sorti il ​​y a près de dix ans sur les consoles de dernière génération. Espacer ses grandes franchises piliers (Grand Theft Auto et Red Dead Redemption) est logique, tout comme l’attente de quelques années pour que les consoles de nouvelle génération aient une base mieux établie avant de lancer la prochaine grande aventure. Quoi qu’il en soit, Take-Two a de grands projets vers 2023, mais que ce soit ou non le Grand Theft Auto VI la date de sortie reste à voir.