Date de sortie de Dead To Me Saison 2 et principaux spoilers

Dead To Me Season 2 sortira le 8 mai 2020. L’un des modèles Netflix les plus modernes et les plus grands de 2019 devient sans aucun doute Dead, une satire de gloussements, d’excitation, de désaccords privilégiés, voire de tueries. .

Après un début difficile, l’association entre les 2 femmes se développe et elles finissent par fusionner face à leur agonie pas inhabituelle, malgré Judy et son ex sans défaut Steve (James Marsden) cachant quelque chose d’énorme à Jen.

La saison principale a frappé Netflix au printemps 2019, et elle s’est transformée en un succès direct, remportant un Emmy Award pour Applegate de la meilleure actrice dans une série comique et une acceptation pratiquement normale.

À partir de là, les fans attendaient avec impatience des informations pour toute l’année, qui était en juin 2019.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur Season of Dead to Me, y compris les dates de sortie réalisables, les forts, l’histoire, les hypothèses appropriées, et bien plus encore.

Une date de sortie officielle de Dead To Me Saison 2?

Il n’y a pas de date de lancement pour la saison 2 Dead to Me. Au cas où la saison et le contingent des programmes de lancement de Netflix seraient sortis.

Les chouchous de la télévision et les voyous pourraient être en mesure de produire des estimations pendant la nouvelle année de la boîte. Automne, à cause des idées de la règle de cette série.

Un peu plus tard, en février 2020, un film 2d est sorti avec un examen sélectif du travail post-fabrication de la deuxième période de Dead to Me, démontrant que, comme la saison primaire,

Les morts pourraient devoir tomber à un certain point à l’intérieur du printemps sur Netflix. Tenant compte du fait que la saison essentielle s’est transformée en propulsée en mai 2019, nous ne tarderons pas à regarder ce qui se passe après les terribles événements de la saison qui sont les principaux de Jen et Judy.

Bien qu’il y ait relativement peu d’idées explicites concernant la période suivante de Dead to Me, un problème est sans aucun doute: Cardellini et Applegate seront probablement de retour avec les joueurs d’assistance les plus intenses de la saison essentielle.

Qui peut être vu dans la saison 2 de Dead to Me?

Nonobstant Judy et Jen, des personnalités avec le criminologue et le chouchou de Buddy Nick, Brandon Scott, l’associé de Jen Christopher, Max Jenkins, les jeunes de Charlie (Sam McCarthy) et Henry (Luke Roessler), analyste Ana Perez (Diana-Maria Riva).

La voisine timide de Jen Karen (Suzy Nakamura) et bien d’autres reviendront à l’émission avec une claire surveillance. S’il n’apparaît pas, Steve de James Marsden ne va probablement pas répéter son occupation, car la finale de la saison 1 s’est terminée avec lui mort dans une piscine.

Les fans de Spoilers majeurs devraient connaître Dead To Me Saison 2

En ce qui concerne ce qui pourrait m’arriver dans la période de Dead, c’est le deuxième suspect, explicitement l’expérience de conduite qui a changé pendant la première saison.

Lorsque Jen a initialement rencontré Judy dans une organisation directe pour les personnes connaissant le départ d’une personne respectée, elle a admis qu’elle avait rencontré un vrai compagnon, jusqu’à ce qu’elle découvre que le compagnon « théorique » de Judy, Steve, s’est transformé en très tonnes de vie.

Bien qu’elle ait effacé Judy de l’infraction, elle a été conçue pour devenir en dehors de cette Judy – et donc de Steve – éloigner le mystère de Jen, c’est-à-dire les personnes qui l’ont implémentée dans un cintre.

Le dernier conjoint de Ten, Ted, devient la scène de la réalité, pas un accompagnateur céleste Jen a découvert plus tard qu’il l’avait miné avant son décès, mais qu’il pensait qu’il avait brûlé pendant la grande majorité de la saison principale en attaquant un cadre intermittent pour essayer pour créer une idée de qui a exécuté sa meilleure moitié.

La bombe qui a changé pour Judy et Steve a laissé Jen pour le reste. En tout cas, aussi vite que Judy pensait que sa communion avec Jen se perdait, il acquit un téléphone demandant une aide instantanée, le plus accessible pour visiter le grand manoir de Jen et découvrir Steve écumer, il prit des photos de la piscine de Jen.

En raison de tout cela, il semble difficile de penser à ce qui pourrait se produire la saison prochaine, mais apparemment, la parenté de Judy et Jen doit revenir.

