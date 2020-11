Date de sortie d’ammonite fixée pour novembre et décembre – / Film

Ammonite, la pièce d’époque romantique avec Kate Winslet et Saoirse Ronan, a maintenant une date de sortie. En fait, il a deux dates de sortie. Le film sortira en salles (en supposant qu’il y en ait encore ouvert) ce vendredi. Cependant, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas retourner au cinéma, n’ayez crainte – le film trouvera son chemin vers la prime à la demande en décembre.

Dans Ammonite:

«Dans les années 1840, la paléontologue autodidacte réputée Mary Anning travaille seule sur la côte sauvage et brutale du sud de l’Angleterre de Lyme Regis. Les jours de ses célèbres découvertes derrière elle, elle cherche maintenant des fossiles communs à vendre à de riches touristes pour subvenir à ses besoins et à sa mère veuve malade. Lorsqu’un de ces touristes, Roderick Murchison, arrive à Lyme pour la première étape d’une tournée européenne, il confie à Mary le soin de sa jeune épouse Charlotte, qui se remet d’une tragédie personnelle. Mary, dont la vie est une lutte quotidienne contre le seuil de pauvreté, ne peut pas se permettre de le refuser mais, fière et passionnée par son travail, elle se heurte à son invité indésirable. Ce sont deux femmes issues de mondes totalement différents. Pourtant, malgré le gouffre entre leurs sphères sociales et leurs personnalités, Mary et Charlotte découvrent qu’elles peuvent chacune offrir ce que l’autre recherche: la prise de conscience qu’elles ne sont pas seules. C’est le début d’une histoire d’amour passionnée et dévorante qui défiera toutes les limites sociales et modifiera irrévocablement le cours des deux vies.