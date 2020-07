Date de sortie d’Aladdin 2, distribution, intrigue et toutes les informations

– – – Aladdin est une adaptation réelle du film Disney Aladdin de 1992. Le film a été réalisé par Guy Ritchie et réalisé par Walt Disney Pictures le 24 mai 2019. Ce fut un succès qui a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. Le film est devenu le 9e film le plus rentable de 2019 et le 34e film le plus rentable de l’époque. Le film a été nominé pour de nombreux prix. Quelques-uns des prix remportés par « Aladdin » sont les « Peoples Choice Awards », « Saturn Awards » et « Teen Choice Awards ». L’intrigue du film suit Aladdin qui tombe amoureux. Il se lie d’amitié avec un génie combattant le diabolique Jafar. Même si le film a été un succès et adoré par presque tous les fans. Il y a une exception! Droite? Certaines personnes n’ont pas aimé les changements qui ont été créés à partir du film, qui étaient différents de l’Aladdin de 1994. Date de sortie d’Aladdin 2 En février 2020, Disney a officiellement déclaré que « Aladdin 2 » était déterminé par la manière, avec le premier script . Disney espère que le casting et le réalisateur reviendront mais les stars ne sont pas contactées maintenant pour la série. Puisque Disney travaille actuellement sur de nombreux films, on s’attend à ce que nous ne voyions pas « Aladdin 2 » pendant longtemps. On s’attend à ce que nous sortions en 2025 ou 2024. Aladdin 2 Cast Chacun des acteurs les plus anciens devrait jouer dans « Aladdin 2 » « Naomi Scott » joue le rôle de « Princess Jasmine » « Navid Negahban » joue le rôle de » Le sultan »« Mena Massoud »joue le rôle de« Aladdin »« Marwan Kenzari »joue le rôle de« Jafar »« Frank Welker »donne sa voix pour« Abu »« Will Smith »joue le rôle de« Génie »Aladdin 2 Plot L’intrigue de « Aladdin 2 » est plus encline à compléter l’histoire originale de 1992. Cependant, Disney a répertorié que « John Gatins » et « Andrea Berloff », scénaristes nominés aux Oscars. Ils fonctionneront pour la toute première fois et nous n’avons aucune idée de ce que sera le scénario. « Aladdin 2 » ne suivra pas Le Retour de Jafar, mais cela ne signifie pas que Jafar ne reviendra pas !! – – –

APC Metered Rack PDU ZeroU 2G - Unité de distribution d'alimentation (rack-montable) - CA 200/208/230 V - entrée : IEC 60309 32A - connecteurs de sortie : 42 (IEC 60320 C13, IEC 60320 C19) - 0U - noir - pour P/N: SMX1500RMNCUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RM Fonctions de gestion à distanceAffichage local de la surveillance du courantMémoire flash extensible Fonctions de gestion à distance Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet.#br/#Permet aux utilisateurs d'accéder aux unités, de les

CLABER Programmateur automatique d'eau à 2 sorties - 19 programmes CLABER Fiche technique : Avantages produit : Un seul programmateur, avec un vaste choix de temps déjà fixés, pour gérer en toute simplicité deux lignes d'irrigation indépendantes, en appuyant seulement sur quelques boutons Fonctionne à batterie,...

STECA Régulateur Solaire STECA Solarix 2020-x2 2 sorties (spécial Bateau et Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Régulateur solaire et éolien STECA, Régulateur solaire 20A pour 2 batteries séparées. Idéal pour une batterie de démarrage et une batterie de service sur un bateau ou dans un mobile-home Port USB Configuration standard : 90% du