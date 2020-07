Date de sortie, bande-annonce, casting, intrigue et doublage expliqués – .

in

KGF Chapitre 2 / Prashant Neel / Hombale Films / KRG

Les fans de KGF s’attendent à ce qu’une bande-annonce pour le chapitre 2 sorte cette semaine, mais il reste des questions sur la date de la première du film et sur l’intrigue.

KGF Chapter 1 a été un grand succès, tant pour le public national que pour les téléspectateurs du monde entier.

Le film d’action d’époque raconte l’histoire de Raja Krishnappa Bairya «Rocky», qui a le malheur (ou plutôt la fortune) de s’impliquer dans la mafia de l’or.

Le chapitre 1 de KGF a été un énorme succès, mais les fans se demandent quand le chapitre 2 sortira, qui y figurera, quelle pourrait être l’intrigue et dans quelles langues le film sera doublé.

Au moment de la rédaction de cet article, KGF Chapter 2 devrait sortir le vendredi 23 octobre 2020.

Le tournage du film a commencé en mars 2019 et après une courte pause, le tournage a commencé en août 2019. On craignait que la première ne soit sérieusement retardée en raison du coronavirus et malheureusement, cela reste encore une possibilité.

KGF 2 sortira en salles le 23 octobre, mais s’il y a encore un grand nombre d’affaires en cours d’ici là, les salles pourraient être fermées. Cela signifie que soit le premier ministre sera repoussé jusqu’à ce que les gens puissent à nouveau aller au théâtre, soit il passera directement au streaming – bien que cela semble peu probable.

S’il y a des mises à jour sur la date de sortie de KGF 2, nous vous apporterons les nouvelles informations sur cette page, alors continuez à vérifier.

Remorque KGF 2…

Nous attendons une bande-annonce pour le prochain film KGF Chapter 2 qui sortira le mercredi 29 juillet à 10h00, heure locale.

Tôt ce matin, le réalisateur Prashant Neel a mis en ligne l’affiche promotionnelle du film avec la légende: « La seule façon est la manière brutale. »

Nous aurons la bande-annonce disponible à regarder sur cette page dès sa première.

Qui est dans KGF 2?

Nous nous attendons à ce qu’une grande partie de la distribution originale du chapitre 1 revienne pour la suite.

Yash en tant que Raja Krishnappa Bairya aka Rocky

Sanjay Dutt comme Adheera

Raveena Tandon dans le rôle de Ramika Sen, Premier ministre indien en 1981

Srinidhi Shetty comme Reena Desai

Balakrishna comme Inayaat Khaleel, Don basé à Dubaï

Anant Nag en tant que Anand Ingalagi

Malavika Avinash dans le rôle de Deepa Hegde, rédactrice en chef de 24 / News

De quoi parle KGF 2?

KGF Chapitre 2 verra Adheera et Rocky s’engager dans une lutte pour le pouvoir sur les mines d’or.

Les détails sur l’intrigue de KGF 2 sont assez rares, mais nous nous attendons à avoir une meilleure idée mercredi avec la nouvelle annonce.

KGF 2 sera-t-il doublé?

Oui, le film sera doublé en hindi, malayalam, tamoul et teluga.

Ceci selon le Times of India.

Nous vous apporterons des mises à jour sur KGF 2 dès que de plus amples informations seront publiées, alors revenez régulièrement.

