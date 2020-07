Date de lancement de Diablo IV, bande-annonce de jeu et tous les autres détails

– – – – – – Les trois derniers matchs de Diablo ont été un franc succès. donc, il semble que nous obtenons un autre jeu addictif. Blizzard Entertainment a officiellement annoncé Diablo IV à la BlizzCon, le 19 novembre. Le dernier de la série Diablo 3: Reaper of Souls est revenu en 2012. Cependant, les fans attendent beaucoup du jeu à venir. Donc, ils ne forcent pas Blizzard à se précipiter. Voyons ce que nous savons sur la date de lancement, le gameplay et le récit de Diablo IV. Date de sortie de Diablo IV L’annonce officielle a eu lieu en novembre. Depuis lors, Blizzard nous donne un aperçu du jeu. Les fans ont reçu des mises à jour, y compris des aperçus jusqu’à fin février. Eh bien, avec l’aperçu et le gameplay, ne vous attendez pas à ce qu’il soit lancé de sitôt. Mais restons optimistes. Le directeur du jeu, Luis Barriga, a été interrogé sur la date de lancement. Ce à quoi sj = il a répondu que la portée de jeux comme Diablo est assez large. Ainsi, ils prennent du temps à se développer. Mais pas de soucis, ils sortiront bientôt le jeu. Maintenant, bientôt ici peut signifier quelque chose de semaines à années selon le dictionnaire Blizzard. La bande-annonce Avec la déclaration officielle sur le lancement, est venue une bande-annonce. La bande-annonce nous a aidés à connaître la construction du monde et le scénario. Il a été nommé «par trois ils viennent». L’aperçu cinématographique a décrit comment les années se sont écoulées depuis la fin de Diablo III. Les pouvoirs des cieux et des enfers ont massacré des milliers de personnes. Lilith est de retour dans le monde. Aperçu du gameplay de Diablo IV Eh bien, la bande-annonce n’était pas vraiment ce dont les vrais joueurs avaient besoin. L’aperçu cinématographique était en quelque sorte une tactique de construction du monde. Cependant, cela n’a pas introduit les joueurs au gameplay. Mais la revue historique du gameplay est disponible. Cependant, il sera différent de l’affichage original car il est préparé des années à venir. Pourtant, nous sommes conscients que cinq classes jouables vont être lancées. Trois d’entre eux sont Druide, Barbare et Sorcière. Cependant, deux sont toujours secrets. Les fans ont vite remarqué que le jeu manquait de classe de Dextérité. Le monde de Diablo IV est beaucoup plus vaste et implique beaucoup de voyages et d’aventures. De plus, il comprend des séquences de combat solo et multijoueur. Aussi, deux cinématiques sont disponibles pour éviter l’immersion des joueurs. C’est tout pour le moment. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières mises à jour sur Diablo IV. – – –

