Dassault Systèmes rejoint Dezeen pour une conversation en direct avec Arthur Mamou-Mani

Arthur Mamou-Mani et Anne Asensio discutent du potentiel de la conception computationnelle dans cette conférence en direct qui lance la collaboration Design for Life de Dezeen avec la marque française de logiciels de conception Dassault Systèmes.Mamou-Mani, fondateur du studio londonien Mamou-Mani Architects, et Asensio, vice-président de l’expérience de conception chez Dassault Systèmes, s’est entretenu avec le fondateur et rédacteur en chef de Dezeen, Marcus Fairs, de la manière dont la science et la technologie peuvent permettre aux concepteurs de construire un monde meilleur et plus durable. -Mani se développe en collaboration avec Dassault Systèmes.L’installation, qui devait être installée à la semaine du design de Milan plus tôt cette année et sera construite ultérieurement, vise à démontrer comment les architectes peuvent utiliser des matériaux recyclables et des technologies émergentes comme la 3D -impression pour créer des projets architecturaux qui contribuent à une économie circulaire et minimisent leur impact sur l’environnement . Dassault Systèmes présente l’architecture anti-pollution de Kengo Kuma et Daan Roosegaarde La conférence est la première partie de Design for Life, une collaboration de contenu entre Dezeen et Dassault Systémes avec des conférences, des vidéos et des ateliers mettant en lumière des designers qui utilisent la technologie et l’expertise scientifique pour construire un La collaboration comprendra également un atelier en direct animé par Mamou-Mani, dans lequel il présentera quelques-unes des méthodes et des processus qu’il a développés pour concevoir durablement. une sélection de designers de pointe qui utilisent des outils de conception informatique et des recherches empiriques pour envisager un avenir plus durable et centré sur l’humain.La série est basée sur l’éthique Design For Life de Dassault Systèmes, qui est enracinée dans la conviction que le design et la technologie peut se combiner pour résoudre certains des problèmes les plus urgents au monde.L’architecte Arthur Mamou-Mani parlera à Dezeen de sa collaboration Mamou-Mani est un architecte français basé à Londres qui expérimente des matériaux et des méthodes de construction alternatifs.En 2019, il a conçu et construit une structure à base de 700 briques bioplastiques imprimées en 3D pour l’installation annuelle de la marque de mode COS pour Milan design Il a également participé à un panel sur l’utilisation de matériaux post-plastiques dans l’architecture et le design lors du premier Dezeen Day et a animé une visite en réalité virtuelle de ses créations pour le Burning Man Festival dans le cadre du Virtual Design Festival de Dezeen.Anne Asensio, vice-président de l’expérience de conception chez Dassault Systèmes, rejoindra également la conférence Asensio a rejoint Dassault Systèmes en 2008 en tant que vice-président de l’expérience de conception après avoir travaillé comme directeur de la conception chez General Motors et Renault. Dans son rôle actuel, elle guide la stratégie de la marque et la met en relation avec les designers pour les aider à générer et réaliser des projets utilisant la technologie de Dassault Systèmes. tels que Solidworks, ainsi que des outils de réalité virtuelle utilisés dans un large éventail d’industries.La marque a organisé une exposition à la semaine du design de Milan en 2018 intitulée Design in the Age of Experience explorant comment le design et la technologie peuvent être utilisés pour créer solutions pour la pollution de l’air.L’exposition présentait une installation de purification de l’air conçue par l’architecte japonais Kengo Kuma appelée Breath / ng, qui était fabriquée à partir de grandes bobines suspendues d’un tissu spécial neutralisant la pollution.

Grohe Euphoria System 310 Colonne de douche avec thermostatique pour montage mural, Nickel brossé (26075EN0) Finition : Nickel brossé Euphoria System 310 Colonne de douche avec thermostatique pour montage muralComposé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalementMitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sortiesPermet le changement entre:Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal

TRES Support pour douchette BLOCK SYSTEM avec prise d'eau au mur réglable en profonde - TRES 20718202OM Support pour douchette BLOCK SYSTEM avec prise d'eau au mur réglable en profondeur et clapet anti-retour. Corps encastré inclus.

MYCS Table à manger extensible - Bleu, contemporaine, pour salle à manger ou cuisine, avec une rallonge Noyer - 250 x 75 x 90 cm, personnalisable Cette Table de cuisine stylée en bois massif, modèle BRYDGE, réalisé avec un plateau en Bleu et deux panneaux latéraux pleins pour une grande stabilité. Dimensions: Largeur 90 x Hauteur 75 x Longueur 250. Matériaux: Bois massif plaqué de haute qualité et huilé (production europénne avec des matériaux durables

MYCS Table à manger extensible - Gris, contemporaine, pour salle à manger ou cuisine, avec une rallonge Gris - 230 x 76 x 90 cm, personnalisable Cette Table de cuisine stylée en bois massif, modèle CLASSYC, réalisé avec un plateau en Gris et CLASSYC pour une grande stabilité. Dimensions: Largeur 90 x Hauteur 76 x Longueur 230. Matériaux: Bois massif plaqué de haute qualité et huilé (production europénne avec des matériaux durables, certifiée FSC). Les

MYCS Table à manger extensible - Blanc, contemporaine, pour salle à manger ou cuisine, avec une rallonge Blanc - 250 x 76 x 90 cm, personnalisable Cette Table de cuisine stylée en bois massif, modèle CLASSYC, réalisé avec un plateau en Blanc et CLASSYC pour une grande stabilité. Dimensions: Largeur 90 x Hauteur 76 x Longueur 250. Matériaux: Bois massif plaqué de haute qualité et huilé (production europénne avec des matériaux durables, certifiée FSC).

MYCS Table à manger extensible - Blanc, contemporaine, pour salle à manger ou cuisine, avec une rallonge Noir - 220 x 76 x 90 cm, personnalisable Cette Table de cuisine stylée en bois massif, modèle CLASSYC, réalisé avec un plateau en Blanc et CLASSYC pour une grande stabilité. Dimensions: Largeur 90 x Hauteur 76 x Longueur 220. Matériaux: Bois massif plaqué de haute qualité et huilé (production europénne avec des matériaux durables, certifiée FSC).