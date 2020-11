Darren Criss de Glee annonce une émission de charité en direct pour son anniversaire

2020-11-10 09:00:05

La star de ‘Glee’ Darren Criss a annoncé son intention d’organiser un concert de charité en direct célébrant une décennie depuis ses débuts dans la série.

L’acteur de 33 ans – qui est apparu pour la première fois en tant que Blaine Anderson dans la série dramatique musicale le 9 novembre 2010 – a réfléchi à la date historique de cette semaine et a confirmé un plan spécial pour marquer l’occasion.

Après avoir remercié les fans pour leur soutien, il a écrit sur Instagram: « Donc, pour célébrer cette étape importante, je vais rendre un peu de cet amour et de cette appréciation et lancer un concert en direct entièrement pour une association caritative bénéficiant à une variété de bonnes causes dans le besoin pendant cette folle an.

«Je l’appelle DEC-AID, et je partagerai des chansons, des histoires et du contenu inédit de ces bons vieux jours de Glee.

«Je mettrai même aux enchères des objets personnels spéciaux pour voir si nous pouvons récolter de la pâte supplémentaire! ⁣ C’est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, mais j’avais juste besoin de la bonne occasion.

« Et entre l’anniversaire d’aujourd’hui, les vacances à venir et le sentiment général d’espoir qui règne désormais dans l’air, le moment était bien choisi. L’émission sera en direct le samedi 28 novembre à 13 heures PST. »

Darren – qui a promis que plus de détails sont en route – était d’humeur réfléchie, comme il l’a admis malgré d’autres rôles avant ‘Glee’, c’est le rôle de Blaine qui a fait de lui une star.

Il a déclaré: « Alors qu’un certain nombre d’entre vous, à ce stade, m’ont peut-être déjà assez familier en tant que garçon sorcier totalement génial ou nerd de la chanson Disney de la scène Internet, personne ne peut nier que la présence mondiale de Glee a catapulté ma vie à un tout niveau différent, et a donné à ma carrière l’opportunité de continuer comme elle l’a fait au cours de la dernière décennie.

«Et tout s’est passé à travers une chanson et une danse littérales dont je ne pourrais pas être plus fier et reconnaissant.

«Donc, que vous soyez un fan de Glee de l’époque, continuez à le regarder à nouveau, ou à le regarder maintenant pour la première fois, merci d’avoir permis à Blaine d’entrer dans votre vie.

