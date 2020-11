Darren Bent pense que Liverpool, 23 ans, est «  un rêve  » pour Jurgen Klopp – .

Miliboo Chaise de bureau à roulettes noir et noyer BENT

Beaucoup d'allure pour cette chaise de bureau à roulettes BENT ! Si les fauteuils de bureau sont rarement à la fois des pièces déco et des assises pratiques et confortables, ce siège BENT est un concentré de style, de confort et de praticité.Sa composition mêlant bois, polyuréthane et acier chromé en fait un