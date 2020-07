Dark Waters est un film d’horreur du pire type – parce qu’il est réel

Les gens ont dit Eaux sombres est plus terrifiant que n’importe quel film d’horreur. C’est parce que la chose la plus effrayante Eaux sombres est le fait que cela s’est réellement produit. Une société américaine – Dupont – fait passer l’argent avant les vies humaines et met en péril la santé de chaque personne sur cette planète en déversant des déchets toxiques d’APFO dans les cours d’eau de Virginie-Occidentale pendant des années.

Cela fait Eaux sombres l’un des films les plus effrayants que vous verrez cette année, mais ne vous laissez pas décourager. Nous avons tous besoin de voir ce film parce qu’il s’agit de la façon dont les entreprises pensent qu’elles peuvent s’en sortir en polluant notre planète de manière choquante, à condition qu’elles le gardent caché. Oui, c’est un peu comme Erin Brockovich mais même un peu plus sinistre.

Mark Ruffalo joue Robert Bilott, un avocat américain qui découvre que Dupont a été

déverser de l’APFO dans les cours d’eau près de Parkersburg, en Virginie-Occidentale, pendant des années.

Pourquoi est-ce sinistre? Parce qu’en Australie, nous pouvons généralement regarder un film comme celui-ci et, grâce à Dieu, nous vivons sur une île isolée du Pacifique Sud. Mais cet argument ne tient plus. Il y a une scène dans Eaux sombres où Mark Ruffalo (jouant l’avocat Robert Bilott) demande quel est un niveau sûr de polluant – PFOA (acide perfluorooctanoïque) et la réponse est – une goutte dans une piscine olympique!

Vous voyez le visage de Ruffalo alors qu’il additionne mentalement la quantité de ce produit chimique qu’il a vu couler dans les ruisseaux près de Parkersburg en Virginie occidentale, et vous savez d’après son expression, à peu près l’approvisionnement en eau du monde a été anéanti. Dupont a déversé illégalement une telle quantité de ce produit chimique que maintenant, il se serait frayé un chemin dans le réseau d’eau souterrain et on ne sait pas jusqu’où il a été parcouru.

Quelle est l’histoire derrière Eaux sombres?

Dark Waters est basé sur l’histoire de l’avocat Robert Bilott, qui «est devenu le pire cauchemar de Dupont», comme l’a rapporté le New York Times Magazine.

Eaux sombres est basé sur des événements réels liés à l’avocat Robert Bilott. En 1998, Bilott travaillait comme avocat à Cincinnati lorsqu’un éleveur de bétail appelé Wilbur Tennant (joué par Bill Camp) lui rend visite au travail en lui disant que ses vaches sont en train de mourir et il est convaincu que l’usine de DuPont Chemical en ville a quelque chose à voir avec cela.

Au début, Bilott n’est pas intéressé – il dit à l’agriculteur qu’il est un avocat de la défense et qu’il «défend les entreprises chimiques». Mais, en guise de faveur à sa grand-mère, qui connaît le fermier, Bilott se rend plus tard à la ferme pour vérifier. Une fois arrivé, il voit que la propriété est un cimetière et le fermier lui dit que 190 de ses vaches sont mortes récemment.

Bilott accepte de faire des recherches et de trouver le rapport environnemental que DuPont et l’Agence de protection de l’environnement ne partageraient pas avec l’agriculteur.

Mais ce que Bilott trouve est bien plus mortel. Il découvre une dissimulation impliquant l’usine de DuPont dans la ville de Parkersburg. Il trouve un produit chimique synthétique connu sous le nom de PFOA, qui a été créé pour enduire les chars de l’armée pendant la guerre, mais qui a ensuite été utilisé comme revêtement pour les ustensiles de cuisine – communément appelé Téflon – a été déversé dans les voies navigables de la région pendant des années.

Lorsqu’il visite une ferme près de Parkersburg en Virginie-Occidentale, Bilott découvre qu’un agriculteur a fait mourir 190 bovins récemment.

D’après ses recherches, Bilott constate que DuPont était au courant des dangers de l’APFO et du fait qu’il est lié aux malformations chez les bébés et au cancer chez les humains. Pire encore, il apprend que ces produits chimiques synthétiques sont connus sous le nom de «produits chimiques pour toujours» parce que notre corps ne peut pas les décomposer – ils restent donc dans nos systèmes pour toujours. Bilott est accro et sait qu’il doit poursuivre cette affaire jusqu’au bout et montrer à Dupont qu’ils ne peuvent pas faire ce genre de chose.

Comme Bilott le dit plus tard dans le film: «Le système est truqué. Ils veulent que nous pensions que cela nous protégera. Nous nous protégeons. Nous faisons. »

Quelle est la gravité de ces déchets toxiques d’APFO?

L’APFO fait partie d’une classe de toxines PFAS ou de substances perfluoroalkylées. Ce sont toutes des toxines artificielles et on estime que la majorité des créatures vivantes sur terre ont maintenant des PFAS dans leur circulation sanguine.

Mark Ruffalo (à gauche) et Anne Hathaway (à droite) jouent dans Dark Waters – le premier film à documenter l’histoire de Dupont déversant du PFOA dans les voies navigables de Virginie-Occidentale.

Eaux sombres est le premier film à documenter cette histoire sur les PFAS et le film a eu un impact majeur. Lorsqu’il a été publié pour la première fois à la fin de l’année dernière aux États-Unis, DuPont a subi une baisse du cours de l’action.

La sortie cinématographique complète du film a été retardée à cause du COVID-19 plus tôt cette année et ce n’est que récemment en juin que le film est sorti numériquement.

Eaux sombres est maintenant disponible à la location ou à l’achat sur Google Play ou Prime Video.

Est-ce que Eaux sombres faire passer son message?

Eaux sombres dure deux heures et une grande partie est assez pénible, de type documentaire. Mais pour nous assurer de bien comprendre l’histoire, c’est la manière la plus réaliste et la plus convaincante.

Anne Hathaway joue la femme de Robert Bilott, Sarah, dans le film, Eaux sombres.

Certains critiques ont déclaré que le sujet méritait plus, mais la nature discrète et intense de la façon dont le film est réalisé – produit par Todd Haynes – est beaucoup plus convaincante que tout autre style. L’euphémisme vous séduit par la gravité de ce qui se passe.

Nous voyons l’effet de cette bataille juridique déchirante et interminable sur la vie de famille de Bilott avec sa femme, Sarah, (jouée par Anne Hathaway) et leurs fils. Ruffalo donne une performance forte et intense en tant que Bilott et nous pouvons sentir son engagement dans la situation. Tim Robbins offre une excellente performance en tant que patron de Bilott dans son entreprise, lui permettant de continuer à travailler sur cette affaire même si elle finit par prendre 13 ans à résoudre.

Tim Robbins joue le patron de Robert Bilott, Tom Twerp, qui permet à Bilott de

continuer à lutter contre l’affaire, même si cela prend de nombreuses années.

Quelle est l’histoire derrière le PFOA et les PFA?

Eaux sombres met en évidence la terrible réalité de la pollution due à cette classe de produits chimiques nocifs appelés PFAS. L’APFO n’est que l’un d’entre eux et on le trouve dans le téflon, les tapis, les vêtements imperméables, le papier anti-graisse et certains emballages.

La plupart des gens ont entendu parler des dangers de l’APFO et de nombreuses poêles à frire ont maintenant un emballage indiquant qu’elles sont «sans PFOA».

À un moment comme celui-ci avec la pandémie du COVID-19 affectant la plupart de la population mondiale, il est encore plus effrayant de savoir que les problèmes de santé liés à la contamination par les PFAS incluent une réponse réduite aux vaccins.

La menace de contamination par les PFAS ne se limite pas aux États-Unis. Il y a eu des contaminations importantes en Europe et malheureusement, ici en Australie, nous ne sommes pas non plus exemptés.

Une histoire dans le Sydney Morning Herald, écrit par Carrie Fellner et Patrick Begley en juin 2018, des rapports d’au moins 90 sites à travers l’Australie font actuellement l’objet d’une enquête pour des niveaux élevés de produits chimiques PFAS.

Vous pouvez limiter votre exposition au PFAS

Le site Web du NSW Health Department contient de nombreuses informations sur les PFAS et sur ce que vous pouvez faire pour limiter votre exposition. Notre département de la Défense a également fabriqué ces produits chimiques, tout comme une société américaine appelée 3M qui opérait en Australie.

Vous pouvez voir les 90 sites où les PFAS ont contaminé la zone sur la carte ci-dessous. (Cette carte est republiée à partir d’un article du Sydney Morning Herald, écrit par Carrie Fellner et Patrick Begley en juin 2018.)

Le site Web du NSW Health Department propose des conseils sur ce que vous pouvez faire pour minimiser votre exposition au PFAS si vous vivez dans une zone touchée par le PFAS. Cette liste comprend le fait de veiller à ne pas utiliser les eaux souterraines, les eaux de forage ou les eaux de surface pour boire ou cuisiner. Ils disent qu’utiliser l’eau de la ville des robinets est acceptable, mais pour être encore plus sûr, filtrer l’eau du robinet serait une bonne idée.

Comment puis-je m’assurer que mon approvisionnement en eau est sûr?

Il ne suffit pas de faire bouillir votre eau ou d’utiliser une carafe filtrante pour vous assurer qu’il n’y a absolument aucune contamination PFAS dans votre eau. De nombreux sites Web, y compris le site du Département de la santé de l’État du Rhode Island, indiquent clairement que faire bouillir votre eau ne vous débarrassera pas des PFAS et les concentrera en fait davantage. La meilleure façon de vous assurer que votre eau est absolument exempte de PFAS est d’utiliser un filtre à eau à osmose inverse à 5 étapes.

Un filtre à eau à osmose inverse en 5 étapes nettoiera votre eau du PFAS et de tout autre polluant. Faire bouillir votre eau ne fera que les concentrer davantage.

Une société appelée Filtered Water Solutions, basée à Sydney, Melbourne et Brisbane, propose des filtres à osmose inverse en 5 étapes. Nous avons demandé à Ashwini Ram de l’entreprise, comment ces filtres parviennent à nettoyer tous les contaminants?

«Nos systèmes éliminent 99% de tous les contaminants, y compris les micro-organismes, les germes et les produits chimiques indésirables», a déclaré Mme Ram. «Dans nos filtres à osmose inverse à 5 étapes, la première étape élimine les particules physiques; la deuxième étape est un bloc de carbone qui réduit les produits chimiques tels que le chlore; et la troisième étape est un autre bloc de carbone qui élimine tous les autres produits chimiques. »

«La quatrième étape utilise une membrane d’osmose inverse pour filtrer toutes les autres impuretés telles que le fluorure et les métaux lourds et la cinquième étape est où l’eau est reminéralisée par du marbre concassé et du calcaire concassé afin que le pH devienne plus neutre. De plus, certains minéraux bénéfiques supplémentaires sont ajoutés car ils ont tous été retirés au cours des premières étapes », a déclaré Mme Ram.

Les solutions d’eau filtrée incluent l’installation gratuite avec leurs filtres à eau et leur personnel sera en mesure de vous aider à choisir le système de filtration d’eau adapté à votre maison ou bureau.

Pour plus d’informations sur les filtres à eau à osmose inverse en 5 étapes – ainsi que sur d’autres filtres pour votre eau, visitez Filtered Water Solutions.

Eaux sombres est maintenant disponible à la location ou à l’achat sur Google Play ou Prime Video.