Dark Skies: Qu’est-il arrivé à Jesse? Fin expliquée

Dark Skies est un film d’horreur de science-fiction. Scott Stewart a écrit et réalisé le film. Le film met en vedette Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo et J. K. Simmons. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques.

Mais son intrigue confuse a laissé de nombreux téléspectateurs dans le doute. Nous avons donc tout ici, a expliqué (Spoilers à venir) –

Résumé du tracé du ciel noir

Le film parle de la famille Barrett vivant dans une banlieue. Lacy et Daniel ont deux fils, l’aîné est Jesse et le plus jeune est Sam. Les deux frères entretiennent une relation heureuse et communiquent depuis leur lit via un talkie-walkie.

Comme toutes les familles typiques, elles aussi avaient des problèmes financiers. En dehors de cela, ils étaient tous une famille heureuse.

Mais des choses étranges commencent à se produire dans la maison. Cela a commencé avec de la nourriture sortie du réfrigérateur, et le suivant a été lorsque les articles de cuisine ont été réarrangés dans des configurations bizarres. Sammy dit à Lacy que « The Sandman » a tout fait.

L’événement le plus étrange s’est produit lorsque l’alarme de la maison s’est déclenchée, car elle a détecté que tous les points d’entrée avaient été franchis simultanément.

Les choses ont commencé à empirer après que des centaines d’oiseaux se sont soudainement écrasés dans la maison. Sammy a également subi une crise dans la cour de récréation, mais il ne se souvient de rien à ce sujet.

Lacy, Daniel et Jesse, ont tous subi des crises étranges comme des épisodes et ont ensuite repris conscience sans aucun souvenir de leurs expériences.

Tout cela a empiré après avoir découvert que des extraterrestres les avaient envahis. Lacy et Daniel ont tout essayé pour les sauver.

Ce qui est arrivé à la fin? Fin expliquée

Après tous les événements étranges qui se sont produits dans la cuisine, une nuit, Lacy va voir Sammy et voit une silhouette debout au-dessus de son lit dans l’obscurité.

Elle allume ensuite la lumière pour trouver une pièce vide. Ils trouvent Sammy qui s’éloigne de la maison mais ne se souvient pas être parti. Des symboles étranges sont sur le corps de chacun.

Lucy a fait des recherches sur Internet pour trouver des réponses à tout ce qui se passait avec sa famille. Elle a découvert que ces événements étaient similaires aux enlèvements extraterrestres qui se sont produits auparavant.

Après que Daniel ait installé des caméras de vidéosurveillance dans la maison, il a également vu trois figures extraterrestres se tenant au-dessus de leurs lits pendant leur sommeil.

Lacy et Daniel demandent l’aide d’un spécialiste, Edwin Pollard, qui les appelle «les gris». Il leur dit que la plupart des cas comme ceux-ci aboutissent à un enlèvement d’enfant. Maintenant, ils devraient être très protecteurs envers Sam, car il a été «choisi» parce qu’il a été le premier à entrer en contact avec eux.

Ils sont montés à bord des fenêtres et ont également acheté un chien agressif car les chiens peuvent sentir les gris. Les lumières ont commencé à scintiller, et le chien a même aboyé agressivement.

Daniel est resté en bas avec un fusil de chasse tandis que Lucy et les garçons sont montés à l’étage pour sauver Sam des Gris.

Quand tous sont dans la chambre de Lucy, la télévision commence à clignoter et ils se retrouvent entourés par les gris. Soudain, Jesse s’évanouit et éprouve des hallucinations.

Il poursuit Sam alors qu’il court dans la maison et quand il était sur le point de capturer Sam, il se réveille alors que Lucy et Daniel l’appellent. Les Gris apparaissent devant lui, puis il disparaît dans un éclair de lumière.

Qui était l’élu, Sam ou Jesse?

Tout au long du film, Dark Skies, les téléspectateurs ont pensé que Sam était l’élu. Mais à la fin, nous voyons que les Gris ont enlevé Jesse.

Le film montre ensuite une interruption de trois mois, où nous voyons Lacy passer à travers de vieux trucs de Jesse. Elle y trouve les dessins de Jesse qu’il a dessinés quand il était plus jeune. Il y a décrit trois «gris».

Elle se souvient également que Jesse était très malade à sa naissance comme s’il était allergique au monde. Tout cela indique que Jesse a été choisi depuis le début, et Sam a juste été utilisé par eux pour distraire Lacy et Daniel de Jesse.

Soudain, Lacy et Sammy entendent tous deux la voix faible de Jesse appeler le nom de Sammy avec terreur et douleur par le talkie-walkie. Il pourrait être possible que Jesse soit en sécurité quelque part car Edwin Pollard a également déclaré que dans certains cas, les personnes enlevées reviennent!

Vous ne savez jamais ce qui vous attend. Vous pouvez diffuser Dark Skies uniquement sur Netflix.