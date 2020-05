Dark Season 3 Tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



Mises à jour de Dark Season 3: Dark est une série de science-fiction et bientôt la série arrive avec une nouvelle saison. La série a jusqu’à présent diverti ses fans avec les deux saisons. Les deux saisons ont reçu une bonne réponse et des critiques des fans et des critiques. Le spectacle dépeint une assez bonne intrigue de voyage dans le temps.

Ici, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison de Dark.

L’histoire de Dark Season 3

L’histoire du spectacle est basée dans la ville de Winden en Allemagne. L’émission tourne autour d’un enfant qui disparaît étrangement et de nouveaux incidents. Plus tard, la série dévoile les mystères et les secrets de l’enfant. Cet événement relie quatre familles. Le concept de voyage dans le temps apporte plus de plaisir et d’intérêt à la série. Cela crée des hauts et des bas intéressants dans l’intrigue de la série.

The Cast of Dark Saison 3

Nous pourrions nous attendre à de nouveaux visages à mesure que l’histoire avance. Les vieilles stars reprennent leurs rôles. La fin de la saison 2 de la série préfigure totalement les représailles des personnages précédents. Louis Hoffman continuera de jouer le rôle de l’adolescent Jonas. Jonas plus âgé sera joué par Andreas Peitschmann, le rôle du jeune Jonas jouera par Dietrich Hollinderbaumer, Lee van Acken incarnera la future femme, Sandra Borgmann comme vieille Elisabeth, Carlotta von Falkenhayn comme Elisabeth.

Date de sortie de Dark Season 3

Heureusement, la production est terminée avant le verrouillage. La sortie de la série est donc confirmée. La nouvelle saison de la série sortira le 26 juin 2020. La bande-annonce n’est pas encore sortie sur les plateformes de streaming. Mais nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit bientôt sorti.

