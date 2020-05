Dark saison 3, les infos à ne pas manquer

Alors que la deuxième saison a tenu en haleine des millions de spectateurs, on en sait déjà un peu plus sur la troisième saison. Et il y a même une date : la série prendra fin le 27 juin prochain.

Quelques semaines avant la première de la saison 2 en mai 2019, le présentateur de Dark, Baran bo Odar, avait déjà annoncé que la troisième et dernière saison de la série avait été validée. Il a écrit : « C’est officiel ! Nous travaillons sur la Saison 3 de Dark. C’est le dernier cycle de ce grand voyage. Nous avons toujours eu trois saisons en tête quand nous avons développé Dark. » Il est regrettable que la série novatrice touche déjà à sa fin, mais comme les cycles temporels de la série se déroulent par trois, logiquement Dark doit se terminer par un troisième épisode.

Quand sortira la saison 3 de Dark ?

Lorsqu’Odar a annoncé le retour de la série, il a également précisé qu’elle devrait arriver en 2020. Le tournage s’est achevé à la mi-décembre 2019, donc une sortie à l’été 2020 semblait probable. Le 14 mai 2020, Baran bo Odar a écrit sur Instagram que tout le travail sur la saison 3 était fait, indiquant à nouveau qu’une sortie à l’été était probable. Enfin, le 26 mai, Netflix a fixé la date par le biais d’une bande annonce de la Saison 3 : le 27 juin.

Cette date correspond à l’intrigue de la série. Ce n’est pas une coïncidence si la Saison 2 est sortie le 21 juin, le jour où Michael (alias Mikkel) s’est suicidé et a lancé la chaîne d’événements décrite dans la Saison 1. Donc, si l’on considère cette information, Netflix diffusera intentionnellement les derniers épisodes le 27 juin 2020, car c’est la date du dernier cycle et de l’apocalypse, même si c’est un samedi et que le service de streaming diffuse généralement ses programmes le vendredi.

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 3 ?

Le 22 mai, le compte officiel d’Instagram pour Dark a posté un tas d’images cryptiques, dont le symbole de l’infini et la phrase « la fin du commencement », peut-être pour introduire une bande-annonce imminente de la saison 3. Le co-créateur Baran Bo Odar a également posté une image de l’effrayante grotte de voyage dans le temps du show sur son propre compte deux jours auparavant, ajoutant « Le dernier cycle commence bientôt… tic-tac… »

Le 26 mai, Netflix a publié une bande-annonce en allemand pour la dernière saison, qui a rapidement été visionnée plus d’un million de fois, suivies quelques heures plus tard de la bande-annonce sous-titrée en anglais.

Quel sera le sujet de la saison 3 ?

Dark est le genre de série qui a tendance à vous donner mal à la tête si vous commencez à émettre des théories à son sujet. Il y a des règles pour le voyage dans le temps dans la série : tout est question de cycle et le passé ne peut pas être changé. À l’image d’un Game of Thrones, il y a beaucoup d’inceste et de relations familiales confuses, comme la révélation qu’Élisabeth et Charlotte sont les mères l’une de l’autre par exemple !

Mais que vous ayez un cerveau entrainé jusqu’à ce que celui-ci surchauffe, ou bien que vous soyez tellement confus par la fin de la saison 2 et que vous ayez renoncé à essayer de prédire la suite, tout est bon à prendre pour la troisième et dernière saison.

Dans une interview avec IndieWire, le présentateur Jantje Friese a déclaré : « L’idée de base de la saison 3 était quelque chose que nous avions déjà quand nous avons commencé. Il y a aussi beaucoup de choses dans la saison 1 qui font allusion à la saison 3. De plus, nous avons pensé à mettre dans la saison 2 certaines des choses qui sont maintenant dans la saison 3, mais nous avons ensuite décidé de revenir en arrière. Donc, en gros, tout ce qui reste tombe dans la saison 3. »