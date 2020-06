Dark Saison 3 : la bande-annonce enfin révélée !

En attendant sa sortie officielle prévue dans quelques jours, un avant-goût de la série s’affiche en bande-annonce sur Netflix révélant quelques secrets de la saison. Bientôt, sur la plateforme de streaming, la série s’apprête à offrir une conclusion vertigineuse à ses fans.

Que dit la bande-annonce ?

Une vidéo de 2 min 30 annonce la bande annonce dantesque montrant les évènements qui rythme la saison. Cette annonce nous révèle quelques aperçus sur cette nouvelle saison centrée sur Martha et Jonas qui seront les deux pièces centrales de tout le puzzle.

En fait, Jonas va se retrouver face à une boucle qui contorsionne le temps et l’espace, en essayant de revenir à l’origine de sa formation et découvrir comment sa relation avec l’Apocalyspe Martha, celle qui l’a sauvé, permettra de briser ce cycle spatio-temporel infernal.

Quelques indices à notre disposition

La bande-annonce nous fournit quelques pistes. L’inscription dans le carnet (à 1 :35) où on peut lire que « le dernier cycle débute le 27 juin 2020 » (qui correspond à la date de mise ligne de la saison 3, ndlr) est un des indices pour l’arrivée de la nouvelle saison.

À 1 :50, nous découvrons par derrière une voix de femme âgée accompagnée de la présence de trois individus qui ne forment en réalité qu’un seul être mais à des âges différentes. Tout comme Jonas qui a découvert un vieil homme prénommé Adam, les fans peuvent trouver une version de Martha plus âgée motivée par des objectifs spécifiques.