‘Dark’ Saison 3 Date de sortie, distribution et détail du complot

– Publicité –



La saison 3 de «Dark», dont la sortie est prévue en 2020, Dark est une série télévisée à suspense en allemand. Il est créé Jantje Friese et par Baran bo Odar. Dark est votre série télévisée originale Netflix. Il est sorti en 2017. Il a obtenu des critiques principalement positives, bien qu’il ait été initialement comparé à Stranger Things.

La série se déroule dans une ville d’Allemagne. La série fait suite aux conséquences de la disparition d’un enfant, qui avait dévoilé les secrets, les motivations et les liens de quatre familles qui étaient éloignées. Ils s’effilochent. Le thème principal de la série est son effet sur la nature et les conséquences du temps.

Y aura-t-il une sombre saison 3 de Dark?



Quelques semaines avant la première de la saison 2 en mai 2019, le showrunner sombre Baran bo Odar a déclaré que la troisième et dernière saison de la série était éclairée au vert. Il a écrit: «C’est officiel! Nous travaillons sur Dark Season 3. C’est le dernier cycle de ce voyage. Nous avons toujours eu trois saisons [sic] à l’esprit une fois que nous avons développé Dark. «

– Publicité –

Il peut être regrettable que le spectacle révolutionnaire arrive actuellement à sa conclusion, mais puisque les cycles de temps sur le spectacle sont par trois, il est logique que Dark se termine avec un troisième épisode.

Quand sortira Dark Season 3?

Quand Odar a déclaré que la série serait de retour, il a également indiqué qu’elle devrait arriver en 2020. Il est difficile de dire quand la saison 3 arrivera – la saison 1 a fait ses débuts en décembre 2017 et la saison 2 a chuté d’un an et l’autre. la moitié après, le 21 juin 2019 – mais le tournage s’est terminé à la mi-décembre 2019, donc une sortie estivale 2020 semble probable.

Ce n’est pas non plus une coïncidence si la saison 2 est sortie le 21 juin, le jour où Michael (alias Mikkel) s’est assassiné, lançant la chaîne d’événements de la saison 1. Donc, si vous considérez ce petit conseil, Netflix pourrait lancer les épisodes le 27 juin , 2020, le jour du dernier cycle et l’apocalypse, bien que ce soit un samedi. Un pari plus sûr est vendredi. Marquez vos calendriers (à l’encre effaçable)!

Qui dans le casting reviendra dans la saison 3?

Le Hollywood Reporter a rapporté en juin que de nombreux habitués de la série reviendront pour la saison 3. Y compris Mark Waschke comme Noah, Jordis Triebel comme Katharina, Lisa Vicari comme Martha, Louis Hofmann comme adolescent Jonas, Andreas Pietschmann comme Jonas âgé et Lea van Acken comme la femme du futur. Les membres de la distribution sont Barbara Nusse, Nina Kronjager, Jakob Diehl, Hans Diehl, Sammy Scheuritzel et Axel Werner.

Le showrunner Baran bo Odar est avec des détails de tournage à venir. Nous pouvons glaner de ses publications Instagram de routine que nous verrons plus d’adolescents Magnus (Moritz Jahn), Elisabeth plus âgée (Sandra Borgmann), la jeune Elisabeth (Carlotta von Falkenhayn), Adam (alias le plus vieux Jonas, joué par Dietrich Hollinderbäumer), Wöller (Leopold Hornung), jeune Katharina (Nele Trebs), Ulrich Nielsen (Oliver Masucci), vieux Ulrich (Winfried Glatzeder), Franziska Doppler (Gina Stiebitz), jeune Egon Tiedemann (Sebastian Hülk), Doris Tiedemann (Luise Heyer), Bartosz (Paul Lux), Hannah (Maja Schöne), Claudia Tiedemann (Julika Jenkins), la jeune Noah (Max Schimmelpfennig) et Charlotte (Karoline Eichhorn).

Au-delà de cela, il est probablement sûr de supposer que nous verrons plus de Peter Doppler (Stephan Kampwirth) et Regina Tiedemann (Deborah Kaufmann), à condition qu’ils soient en sécurité dans le bunker une fois l’apocalypse frappée. Nous pouvons nous attendre à voir Aleksander Tiedemann (Peter Benedict) et l’inspecteur Clausen (Sylvester Groth) dans la saison 3, d’autant plus que le lien entre les deux et le frère disparu de Clausen n’a pas été entièrement expliqué.

De quoi parlera la saison 3?

L’obscurité est le genre de spectacle qui a tendance à vous déranger si vous commencez à théoriser à ce sujet. Il y a des règles pour voyager dans le temps dans la série: tout est un cycle et le dernier ne peut pas être modifié, et il y a beaucoup d’inceste et de relations familiales perplexes, comme le péché dont Elisabeth et Charlotte sont les mamans l’une de l’autre (?? ?). Mais si vous avez le cerveau galactique avant que votre cerveau n’explose, ou si vous êtes si confus de la fin de la saison 2 que vous avez renoncé à prédire ce qui va suivre – tout servira à quelque chose dans la saison 3.

Dans une interview avec IndieWire, le showrunner Jantje Friese a déclaré: «L’idée de base de la saison 3 était quelque chose que nous avions quand nous avons commencé. Il y a beaucoup de choses dans la saison 1 qui acceptent la saison 3. Nous avons aussi vraiment pensé à placer certaines des choses de la saison 3 dans la saison deux, mais nous avons décidé de la reculer. Donc, fondamentalement, tout ce qui reste ne tombe que dans la saison 3 «

C’est une réponse très vague qui inspirera plus de questions, comme Dark le fera, mais il est possible que Friese se réfère à la révélation finale de la saison 2 de plusieurs dimensions. Bien que Martha ait été assassinée par Adam dans la finale, l’un des derniers plans de cet épisode indique une version alternative de son arrivée et de son annonce à Jonas, « Je ne suis pas qui tu penses que je suis », et si on lui demande de quelle heure elle vient, elle déclare, « La question n’est pas de quelle heure, mais de quel monde », avant qu’elle ne l’emmène… quelque part.

Nous comprenons qu’une sorte de réalités alternatives existent, nous devons comprendre 1) Où diable Jonas a procédé, et 2) Ces autres dimensions s’inscrivent dans l’intrigue en général. Leur présence peut-elle suivre les cycles? Dans tous les cas, ils vont être importants.

Il est également clair maintenant que le véritable méchant de la série est Adam, qui est Jonas lui-même (évidemment, pourquoi ne le serait-il pas?). Alors qu’il avait l’intention de renverser le temps en déclenchant l’apocalypse, nous devons attendre de voir comment il est arrivé à son propre projet de passion bouleversant le monde, comment il est devenu si altéré et endurci (il n’a fait que tuer l’amour de sa vie) , même lorsque Jonas, dans cette dimension ou une autre, pourrait en quelque sorte l’empêcher.

– Publicité –