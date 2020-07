Dark Renaissance – Nouveau roman visuel annoncé

L’éditeur italien VLG, avec Studio V, a annoncé la nouvelle épopée du roman visuel Renaissance sombre qui apparaît pour les consoles et le PC.

Le projet, écrit par Matteo Strukul, auteur à succès international et maître italien de la fiction historique, et combiné avec la bande originale du compositeur primé David Logan Renaissance sombre le genre du roman visuel avec des éléments de RPG et des pièces contemporaines.

L’aventurier se concentre sur un mercenaire vénitien qui révèle un secret choquant derrière les réalisations scientifiques, artistiques et culturelles de la Renaissance du XVe siècle. Un monde vous attend dans lequel les traces du Moyen Âge se retrouvent encore à l’époque de la beauté et des lumières. Les joueurs doivent protéger les intérêts économiques de Lorenzo de ‘Medici dans le rôle du protagoniste Marco Badoer, un belliciste légendaire dont la vie est façonnée par les champs de bataille sanglants de Transylvanie. Pendant son règne, il a été menacé par les hymnes orphiques mystiques dans des villes emblématiques comme Venise et Florence.

Grâce à une riche tradition, des événements dynamiques rapides, des duels stratégiques, des systèmes de compétences et de mise à niveau, des quêtes secondaires, des mini-jeux historiquement précis et des rencontres avec des personnalités célèbres telles que Leonardo da Vinci et Marsilio Ficino, les joueurs apprennent les facettes du côté obscur du Italian Knowing Renaissance, dit l’annonce.

« Studio V travaille dur pour créer un réseau de conspirations politiques et de dilemmes moraux pour les fans de Visual Novel dans lesquels ils pourront s’immerger l’année prochaine », a déclaré Daniele Falcone, directeur général de VLG. « Ce que nous avons vu de DARK RENAISSANCE jusqu’à présent nous donne une nouvelle image de la narration interactive à travers la représentation unique d’événements historiquement précis, qui inspirent toujours les auteurs de dark fantasy du monde entier. »

Caractéristiques de la matrice

L’épopée de la Renaissance la plus sombre et la plus rude de l’histoire du jeu.

Une longue histoire historique dans le paysage déchiré par la guerre de l’Italie.

Lieux de renommée mondiale comme Venise, Florence et les mystérieux marais du nord de l’Italie.

Apprenez à connaître les rock stars de la Renaissance: Léonard, la famille Médicis et de nombreuses autres icônes de l’histoire européenne.

Des centaines d’opportunités de développement de personnages, de romances et d’alliances sociales.

Scènes de combat mises en scène uniques qui combinent l’opéra et le RPG d’action brutal.

Système de logement profond pour profiter du luxe, de la drogue, du jeu et du tristement célèbre style de vie italien.

Bande originale symphonique qui combine les styles anciens et modernes.

Renaissance sombre sera publié en 2021.