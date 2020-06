Dark pictures : Little hope, sortie reportée

Dans une annonce postée sur Twitter, le PDG de Supermassive, Pete Samuels, cite la pandémie de COVID-19 et les changements apportés au travail à distance comme étant la cause du retard, en disant que « notre priorité, tout au long du projet, a été la sécurité de notre équipe ».

En conséquence, le jeu est maintenant passé d’une fenêtre de lancement d’été à l’automne 2020. Si de nombreux studios se sont bien adaptés à ce changement de travail à domicile, c’est particulièrement difficile pour des studios comme Supermassive, qui est le pionnier de la technologie de capture de mouvement (motioncapture) dans les jeux. On ne peut pas vraiment prendre de distance sociale quand on met le matériel de capture et de tournage sur un acteur. « Il me revient de faire la malheureuse annonce que Little Hope sera retardé au-delà de la sortie de l’été déjà annoncée, visant maintenant l’automne 2020, » s’explique le PDG de Supermassive.

Un report inévitable, Coronavirus oblige

Pete Samuels, PDG de Supermassive et producteur exécutif de The Dark Pictures Anthology, s’est fendu d’un tweet pour expliquer la décision fort compréhensible de retarder la sortie de Little Hope. Comme on pouvait s’y attendre, le studio a été obligé de repousser le lancement en raison de complications de production liées à la crise sanitaire mondiale actuelle.

« Notre priorité a été d’assurer la sécurité des gens, et cela inclut les acteurs et les équipes de scène dont nous dépendons si fortement des talents, d’autres travailleurs extérieurs à notre entreprise qui aident tous à créer les jeux que nous réalisons, et toutes les personnes talentueuses qui travaillent au sein de notre studio. Nous continuerons à suivre les conseils des gouvernements et des organismes industriels et ne nous lancerons dans un quelconque élément de développement que lorsque ces conseils nous indiqueront qu’il est sûr de le faire », peut-on lire en partie dans la déclaration.