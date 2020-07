«  Dark Matter  » signe Phoebe Waller-Bridge pour une deuxième saison plus courte que prévu

La relation télévisuelle établie entre Phoebe Waller-Bridge et Andrew Scott ira encore plus loin dans «Dark Matter». Après avoir eu une romance aussi impossible qu’inoubliable dans ‘Fleabag’, les deux interprètes coïncidera à nouveau dans la deuxième saison de l’ambitieuse coproduction HBO et BBC, qui adapte la saga populaire des romans de Philip Pullman.

Andrew Scott et Phoebe Waller-Bridge sur le tournage de ‘Fleabag’

Cette rencontre a été rendue possible grâce à la signature récemment annoncée de Waller-Bridge pour la nouvelle série d’épisodes de ‘Dark Matter’, dans laquelle jouera le daimonion du personnage de ScottJohn Parry, comme l’a noté TVLine. Pour ceux qui ne sont pas conscients du travail de Pullman, les daimonions sont une sorte d’extension de l’âme de leurs compagnons humains, qui prennent la forme d’un certain animal.

Par conséquent, le lien entre les deux personnages sera capital, et Scott est clair que la chimie existante entre lui et Waller-Bridge est plus que contrastée: « Tout est question de camaraderie, d’amitié et de loyauté que je ressens pour Phoebe dans la vraie vie., donc c’est merveilleux que cela se produise. « Pour vérifier le résultat de cette réunion, nous devrons attendre l’automne prochain, quand nous pourrons voir le deuxième volet de ‘Dark Matter’ via HBO.

Découpe inévitable

Malheureusement, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour «Dark Matter». En raison de la crise du coronavirus, qui a provoqué l’arrêt des tirs en mars, la deuxième saison de la fiction comportera sept épisodes, un de moins que prévu, comme le rapporte Deadline. Le chapitre abandonné allait être centré sur Lord Asriel (James McAvoy), dans un complot qui n’existait pas dans les livres originaux, mais qui avait reçu l’approbation de Pullman. Cependant, juste au moment où le tournage de cet épisode a commencé, la séquestration a été décrétée au Royaume-Uni, donc Le personnage de McAvoy aura à peine une présence dans les nouveaux épisodes.