Dark Desire: The Mexican ‘You’ est le nouveau hit sur Netflix, et plus d’informations pour vous !!!

«Dark Desire» est devenu le tout nouveau hit du grand Netflix en streaming. Le premier aperçu du nouveau thriller romantique en espagnol Oscuro Deseo, également appelé Dark Desire, est publié. Netflix va être un peu plus romantique et émotionnellement compliqué. Alors, voici toutes les parties que nous connaissons tous en ce qui concerne la collection, ainsi que la date de sortie, l’intrigue et le solide de la série. Dark Desire: Date de sortie Netflix a publié cette semaine le premier aperçu de la série «Drak Need». La série sortira le 15 juillet 2020. Néanmoins, la fabrication a commencé le 6 mai 2019. La série sortira sur le grand streaming «Netflix». Dark Desire: Plotline La série romantique raconte l’histoire d’une jeune femme qui part en voyage pour changer sa vie. Et vous imaginez aussi plus haut que des connexions humides et des secrets et techniques ménagers sophistiqués vont se produire. Le spectacle, également appelé Oscuro Deseo en espagnol, semble après qu’Alma (interprété par Peroni) soupçonne que son bon mari est malhonnête à son égard. Après avoir rencontré Dario, la mystérieuse personne qu’elle rencontre au bar commence à être encore plus impressionnée par l’entraîneur. La poursuite aboutit à un meurtre possible et la série tourne autour d’une personne qui pourrait être mortelle. Après 18 épisodes de Dark Desire, les fans se posent une question: y aura-t-il une saison 2? Le service de diffusion en continu n’a qu’à révéler si la série a été renouvelée ou non, mais la scène de sexe torride parle incontestablement aux téléspectateurs. Dark Desire: Cast Il n’y a pas beaucoup de détails sur le casting de la série «Dark Desire». Néanmoins, ces stars seront la vedette de la série. Maite Perroni comme Alma Solares Alejandro Speitzer comme Darío Guerra Jorge Poza comme Leonardo Solares Regina Pavón comme Zoe Erik Hayser comme Esteban

