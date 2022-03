Daredevil va avoir droit à une saison 4 avec Charlie Cox ? Un projet de reboot du MCU serait en cours

Marvel Studios serait en train de développer une série reboot de Daredevil produite par Kevin Feige. Depuis que Netflix a annulé Daredevil en 2018, les spectateurs ont voulu voir davantage du personnage Marvel de Charlie Cox. Ces espoirs se sont finalement concrétisés en 2021 lorsqu’il est revenu en tant que Matt Murdock pour un caméo dans Spider-Man : No Way Home.

Cette apparition devrait être le début d’un nouveau chapitre des histoires en live-action de Daredevil, qui, selon les rumeurs, comprendrait des rôles dans She-Hulk et Echo. Pourtant, l’optimisme règne quant à la réalisation d’un projet Daredevil se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel.

Lorsqu’il est question de l’avenir de Daredevil dans le MCU, beaucoup souhaitent que la saison 4 de Daredevil soit incluse. La récente décision de Disney d’apporter les trois premières saisons de Daredevil et le reste des anciennes séries Marvel de Netflix à Disney+ a ouvert la porte à la poursuite potentielle de la série.

Les chances que Charlie Cox revienne pour diriger un autre projet Daredevil semblaient encore plus probables après qu’il a été récemment découvert que Disney a créé une « Blind Faith Productions LLC. » Cette découverte a été suivie d’informations selon lesquelles un projet du MCU mettant en vedette le diable de Hell’s Kitchen pourrait commencer à être tourné avant la fin de l’année.

Production Weekly a révélé que Marvel Studios travaille effectivement sur un projet centré sur Daredevil. On parle d’une série rebootée Daredevil produite par Kevin Feige et Chris Gray, qui devrait sortir sur Disney+. Cela pourrait indiquer que Disney et Marvel Studios travaillent rapidement à la mise en place de la série. La liste de la production n’inclut aucun membre du casting, mais Charlie Cox sera de retour pour jouer le rôle de Matt Murdock dans tout projet Daredevil du MCU.

Les détails sur les plans de Marvel pour le reboot de Daredevil sont, sans surprise, peu nombreux pour le moment.

Le fait qu’il s’agisse d’un reboot indique que la série de Netflix n’est pas considérée comme faisant partie du canon MCU par Marvel Studios et qu’il ne s’agit pas de la suite de la saison 4 de Daredevil.

Cependant, cela ne signifie pas que d’autres acteurs des trois saisons précédentes de Daredevil ne reviendront pas aux côtés de Charlie Cox. Le Kingpin de Vincent D’Onofrio est déjà prêt à revenir après Hawkeye. En attendant, Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson), Elektra (Elodie Yung) et d’autres pourraient revenir en tant que variantes MCU de la continuité précédente.

Bien que certains fans seront déçus si la nouvelle série Daredevil de Marvel ne se connecte pas directement à ce qui l’a précédée, la clarification sur ce sujet pourrait ne venir que bien plus tard. La bonne nouvelle, pour l’instant, est que le Daredevil de Charlie Cox semble être une partie importante des plans de Kevin Feige pour le MCU. Le fait de diriger une série Disney+ Daredevil en solo prouve à quel point l’avenir de Matt Murdock est brillant dans l’univers partagé.

Si Marvel a l’intention d’aller rapidement de l’avant avec la série, alors il ne faudra pas attendre trop longtemps avant que d’autres nouvelles sur le reboot de Daredevil fassent surface également.