Daredevil et les autres séries Netflix Marvel débarquent sur Disney+ en France ?

Les anciennes séries Marvel de Netflix, comme Daredevil et Jessica Jones, sortent officiellement sur Disney+ en mars. Marvel Studios a étendu le MCU au petit écran au cours de l’année dernière grâce au service de streaming de Disney.

Si WandaVision est devenue la première série officielle du MCU, Marvel TV avait auparavant réalisé plusieurs séries en live-action pour Netflix, qui abordaient les super-héros dans la rue et sur un ton plus adulte. Si ces séries ont connu un certain succès, elles ont toutes été soudainement annulées à partir de 2018.

Toutes les séries Marvel de Netflix sont restées sur le service de streaming en exclusivité au cours des dernières années, mais il a récemment été révélé que cela allait changer. Les fans ont remarqué que Daredevil, Jessica Jones et d’autres séries Marvel devaient quitter Netflix à la fin du mois de février. Cela a soulevé des questions sur ce qu’il adviendrait de ces séries à l’avenir, d’autant plus que beaucoup ont vu un regain d’intérêt après le retour de Charlie Cox pour Daredevil dans Spider-Man : No Way Home et celui de Vincent D’Onofrio pour Kingpin dans Hawkeye. Les spéculations se sont portées sur Disney+ comme étant les lieux d’atterrissage les plus probables pour les séries Marvel Netflix.

Aujourd’hui, Disney a officiellement confirmé que toutes les saisons des séries Marvel Netflix sortiront sur Disney+ le 16 mars 2022. Le communiqué de presse officiel concernant les titres Disney+ du mois de mars mentionne Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders et The Punisher comme nouveaux venus. Cela signifie que les séries Marvel de Netflix commenceront à être diffusées sur Disney+ deux semaines seulement après leur départ de Netflix. Il convient de noter que le communiqué de presse provient de Disney+ Canada, où STAR fait partie du service de streaming pour les titres.

Depuis qu’il a été révélé que les droits des séries Marvel de Netflix revenaient à Disney, la possibilité que les séries soient diffusées sur Disney+ est devenue une question importante. Le service de streaming de Disney est clairement positionné comme un service familial et n’inclut pas de contenu destiné aux adultes. Cependant, les séries Marvel de Netflix présentent des niveaux de violence et de nudité plus élevés que Disney+ n’a pas encore autorisés. L’utilisation de Disney+ STAR a été la solution de rechange au niveau international, mais la Maison de Mickey doit encore trouver un moyen de proposer des contenus pour adultes, comme Daredevil et les autres séries Marvel Netflix, aux abonnés de Disney+.

Des questions ont persisté quant à la possibilité pour Disney d’éditer les séries afin d’atténuer les scènes jugées trop violentes ou à caractère sexuel, le showrunner de Luke Cage ayant même exprimé des craintes de censure. Jusqu’à présent, rien ne laisse penser que Disney modifiera le contenu des séries par rapport à ce qu’elles étaient sur Netflix. Quoi qu’il en soit, les fans de Daredevil et des autres anciennes séries Marvel de Netflix ne seront privés de ces séries que pendant quelques semaines avant qu’elles ne trouvent un nouveau foyer.