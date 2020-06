Dans un sport de courtes carrières, le rugby doit embrasser ceux qui jouent pour de l’argent et non des casquettes

Lorsque James Lowe est monté à bord d’un vol d’Auckland à Dublin il y a trois ans pour signer pour Leinster, il a mis de côté ses rêves de jouer pour les All Blacks afin qu’il puisse aider à subvenir aux besoins de sa famille.

Sa mère avait subi un accident vasculaire cérébral la laissant incapable de travailler et, par conséquent, sa famille a eu des problèmes financiers. Rester en Nouvelle-Zélande avec les chefs aurait été égoïste, même si cela signifiait poursuivre son rêve de toute une vie.

C’est une décision difficile pour tout jeune homme de se tourner vers son aspiration d’enfance, cependant, l’attrait d’une belle offre en Irlande a été l’occasion de redonner à sa famille.

Le natif de Nelson s’est depuis avéré être une présence menaçante et un favori des fans pendant son séjour à Dublin, marquant 28 essais en 43 matches. À la suite de sa classe, un appel en Irlande attend plus tard cette année via la règle de résidence.

Auparavant, il était rare que des joueurs néo-zélandais quittent le pays alors qu’ils étaient encore relativement tôt dans leur carrière respective.

L’attrait du maillot des All Blacks a une forte attraction pour n’importe quel athlète et était suffisant pour garder les joueurs à la maison jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs années de retraite.

Cependant, les temps changent lentement et de plus en plus de jeunes joueurs commencent à prendre des contrats à terre. C’est une tendance qui ne fera que se poursuivre.

Si vous êtes troisième ou quatrième choix dans une certaine position et qu’une offre se présente en Irlande, en Angleterre ou en France, alors pourquoi ne saisiriez-vous pas l’opportunité de gagner plus d’argent et de jouer dans un autre pays. Parfois, ces offres ne peuvent arriver qu’une seule fois.

Apprendre une nouvelle culture, élargir vos horizons, apprendre de nouveaux joueurs et voyager pendant la pause d’une saison contribuent à la décision de passer à l’étranger.

Tout le monde évalue ce qui est le mieux pour eux et, au fil des ans, les joueurs sont partis parce qu’ils veulent faire ce qui est le mieux pour leur famille.

Pour les joueurs de l’héritage maori et polynésien, c’est une partie massive de leur culture. Ce n’est jamais une décision facile de quitter le rugby néo-zélandais, mais la famille est très importante pour beaucoup de gars.

Charles Piutau en est un exemple. Il a grandi comme le plus jeune de 12 ans vivant dans une maison de quatre chambres dans la banlieue sud d’Auckland de Mangere.

Après avoir remporté 17 sélections des All Blacks à l’âge de 23 ans, il a quitté les Blues pour signer pour les guêpes en 2015. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, il est le joueur le mieux payé de la Premiership, gagnant un million de livres sterling par saison avec Bristol. .

Sur la scène de l’hémisphère Nord, Piutau est un joueur électrique qui peut faire bouger la magie chaque fois qu’il a le ballon en main. S’il est resté en Nouvelle-Zélande et qu’une sélection internationale a joué en sa faveur, il y a une chance qu’il ait pu amasser 50 sélections. Le recul, cependant, est une chose merveilleuse.

Cela montre que même lorsque les joueurs sont jeunes et encore assez prometteurs pour avoir un impact au niveau international, le rugby n’est pas tout. Et comme le jeu ne dure pas éternellement, les joueurs doivent faire de leur mieux pour prendre soin de leur famille.

De même, les rêves de Lima Sopoaga de représenter les All Blacks à une Coupe du monde ont été anéantis lorsqu’il a signé pour Wasps à l’âge de 27 ans en 2018.

Après avoir fait 18 apparitions internationales, l’homme de Wellington a déménagé au Royaume-Uni pour assurer l’avenir financier de sa famille, sachant qu’il n’a qu’un laps de temps limité pour utiliser ses talents sur le terrain.

« Les gars en Nouvelle-Zélande qui sont deuxième ou troisième corde, nous ne sommes pas payés de la même manière que les Beauden Barretts. Je suis tombé dans cette catégorie, je n’ai aucun scrupule, c’est comme ça que ça se passe », a-t-il déclaré lors de sa décision.

Quitter la Nouvelle-Zélande signifie que les joueurs ne sont pas pris en considération pour la sélection internationale jusqu’à leur retour au pays. L’Australie dispense les joueurs qui ont remporté 60 sélections et l’Afrique du Sud 30. En Irlande et en Angleterre, si vous jouez en dehors de votre pays respectif, vous n’êtes pas non plus considéré pour la sélection.

Malaki Fekitoa (25) et Steve Luatua (26) ont quitté les côtes de Kiwi à un moment où ils auraient dû être au sommet de leur carrière. Les deux avaient beaucoup à offrir avant la Coupe du monde 2019. Cependant, l’attrait d’un accord à l’étranger était tout simplement trop attrayant que d’être simplement un acteur marginal.

Chaque joueur a une histoire et des raisons différentes pour son départ. L’argent est un facteur déterminant, mais accuser un homme de cupidité personnelle est injuste, surtout lorsque vous ne connaissez pas la situation personnelle de quelqu’un.

Vous devez être heureux pour les joueurs s’ils peuvent améliorer la vie de leurs familles. Chaque star du sport a une courte carrière et, telle est la nature imprévisible du rugby, vous devez tirer le meilleur parti de ces précieuses opportunités devant vous.

