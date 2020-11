Dans Star Trek: le nouvel avenir de Discovery, l’histoire des franchises compte toujours

«Une fois qu’elle est entrée dans cette piscine, elle était en quelque sorte liée à Adira», explique Culpepper, mais ajoute comme mise en garde: «Pour moi, j’ai l’impression que Burnham a tout vu sauf quand Adira était pleinement dans les mémoires. Quand Adira traitait la mémoire et que nous voyions quelque chose sur cette scène, Burnham le verrait. Et plus tard, quand tous les hôtes sont venus, Burnham a vu cela, mais quand nous étions dans la mémoire elle-même, ce Burnham n’a pas vu cela.

Cela signifie que, d’un point de vue littéral, Burnham n’était pas dans la mémoire dans laquelle Adira revit la mort de Grey et le transfert du symbiote. Ce moment reste privé pour Adira et signifie qu’il y a des limites à ce que Burnham partageait ou voyait. Compte tenu de l’expérience de Burnham avec d’autres types de mélanges d’esprit, ces types de pare-feu télépathiques ont un précédent dans randonnée canon. Et pourtant, pour Culpepper, ces décisions visaient davantage à s’assurer que l’histoire fournissait la bonne quantité d’émotions et d’informations dans une égale mesure. Et, elle a également été très claire que l’intention dès le départ était de s’assurer que Burnham fait voir tous les anciens hôtes de Tal et comprendre ce que représentait la longue histoire de ce symbiote Trill.

«Je n’ai jamais envisagé de ne pas les montrer tous. C’est une chose qui est tellement cool dans la culture Trill: ils peuvent être de n’importe quelle ethnie. Je veux dire… bien sûr, ils sont tous des Trill, mais qu’ils viennent dans un large spectre, et que certains étaient des officiers, d’autres non », dit Culpepper. «Je pense que la diversité des expériences est ce qui fait du symbiote Tal ce qu’il est, alors j’ai toujours voulu le montrer.

Montrer et ne pas dire est une grande partie du style de réalisateur de Culpepper sur toute elle Star Trek épisodes. Pour «Forget Me Not», cela signifiait également tourner une scène qui, dans d’autres randonnée série, est en quelque sorte un incontournable: une conversation géante autour d’une grande table. Quand le Découverte L’équipage se réunit pour un grand dîner dans la Ready Room de Saru, les tensions montent en flèche, mais, plus précisément, l’action était centrée sur les acteurs et le dialogue, pas d’effets spéciaux ou de tours de caméra.

«Lorsque vous découvrez que vous allez faire une scène de dîner, vous craignez que ce soit statique ou ennuyeux», dit Culpepper. «Il s’agit de savoir où vous mettez tout le monde à la table. Les personnes avec les connexions les plus puissantes sont assises pour avoir les yeux les plus serrés. Parfois, en tant que réalisateur, vous avez l’impression de devoir faire des compromis à table, mais parfois non. Mais, dans ce cas, les acteurs sont tous tellement géniaux que ça n’a jamais été ennuyeux. Cela n’a jamais été statique. C’est juste fascinant de les voir. Parfois, vous pouvez laisser la caméra prendre du recul et laisser les acteurs briller. »

