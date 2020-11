Photo de Drew Angerer / Getty Images

Le lundi 9 novembre, Joe Biden a été vu commencer sa première journée de travail à l’église avec sa fille, Ashley, et son petit-fils, Robert.

Joe Biden est le président élu des États-Unis et sera inauguré, aux côtés du vice-président élu Kamala Harris, en janvier.

Lisez la suite pour en savoir plus sur la foi de Joe Biden et sur l’Église qu’il fréquente.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans quelle église Joe Biden va-t-il?

Le lundi 9 novembre, Joe Biden a été aperçu en train de fréquenter son église locale, Saint Joseph, dans l’église catholique romaine de Brandywine près de chez lui à Wilmington, Delaware.

De quelle religion est Joe Biden?

Joe Biden est catholique et a parlé à Amérique en 2015 à propos de sa foi:

«Jésus-Christ est l’incarnation humaine de ce que Dieu voulait que nous fassions. Tout ce que Jésus a fait était en quelque sorte conforme à ce que nous étions censés faire de manière générique: traiter les gens avec dignité.

Avant les élections, Biden a écrit dans The Christian Post:

«Ma foi m’implore d’adopter une option préférentielle pour les pauvres et, en tant que président, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lutter contre la pauvreté et construire un avenir qui nous rapproche de nos idéaux les plus élevés – non seulement que toutes les femmes et tous les hommes soient créés. égaux aux yeux de Dieu, mais qu’ils sont traités également par leurs semblables.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, dans quelle église Joe Biden va-t-il? Le président élu assiste à l’Église le premier jour!

Partager : Tweet