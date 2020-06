Dans «Meaneater», vous êtes le requin – Sentinelle et Entreprise

« Maneater » est l’un des jeux de monde ouvert les plus uniques à venir depuis un moment. Au lieu d’un criminel ou d’un super soldat, les joueurs jouent le rôle d’un requin taureau. C’est essentiellement un jeu pour ceux qui veulent fantasmer sur le fait d’être le Grand Blanc de « Jaws ».

Mais le voyage du nouveau-né à la maîtrise océanique prend beaucoup de temps. Je le sais de première main lorsque j’ai commencé le jeu cette semaine et découvert quelques leçons en quelques heures. Parfois, «Maneater» peut se sentir comme un grind et d’autres moments, il fera rire les joueurs.

Mentionnons cela à l’humour et au travail vocal du comédien Chris Parnell. Cela dit, le jeu ne vous apprend pas beaucoup au début, et j’ai dû comprendre les choses par moi-même. Voici cinq leçons.

1. Mangez et mangez et mangez et mangez. En tant que jeune requin taureau dans «Maneater», attendez-vous à tout dévorer en vue. Manger est important parce que c’est comme ça que les joueurs progressent très tôt. Manger fournit aux joueurs différents nutriments, et ces nutriments permettront au requin taureau d’améliorer ses capacités. Si les joueurs se sentent bloqués ou ne savent pas quoi faire, le mode par défaut devrait être de se sortir d’un problème.

2. Dans les combats, gardez un œil sur le flash jaune sur les ennemis. Le système de combat de « Maneater » n’est pas le meilleur. Cela peut être carrément frustrant au début car le requin taureau est faible et les créatures comme les alligators sont fortes. Face à la plupart des créatures, il vaut mieux le faire en plein air. Ne combattez pas les alligators dans les espaces restreints; les attirer dans les zones ouvertes du bayou où le requin taureau peut profiter de son agilité. Le coup n ° 1 à la disposition du joueur n’est pas la morsure. C’est le tiret, qui permet aux joueurs d’éviter les attaques de gator en ligne droite.

3. Trouvez d’abord tous les points de repère. Plus important que les quêtes secondaires ou même les objets de collection de plaques d’immatriculation, éliminer tous les emplacements est important dans « Maneater ». La raison en est les récompenses. Trouver tous les points de repère dans une zone donne aux joueurs un bonus important qu’ils peuvent utiliser pour augmenter leur requin.

4. Chassez la proie la plus dangereuse – l’homme. Comme son nom l’indique, les joueurs devront manger des gens dans « Maneater ». Le requin taureau rencontrera des quêtes où il devra croquer des mafieux ou des baigneurs faisant la fête sur la côte. Quoi qu’il en soit, les joueurs doivent manger les humains et manger suffisamment de gens pour attirer un chasseur de primes. Quand ils apparaissent, il est préférable de les attaquer en premier et de les manger. Dévorer les chasseurs de primes donne aux joueurs un autre pouvoir de requin avec lequel jouer.

5. Gardez un œil sur les variantes de créatures. Une grande partie du début de jeu « Maneater » est passée sans réfléchir à aspirer du poisson dans la bouche du requin taureau, mais plus tard, les joueurs peuvent remarquer des variantes de mérous ou de barracudas. Ces créatures ont souvent le rare nutriment mutagène nécessaire pour obtenir les meilleurs power-ups. Les joueurs doivent absolument donner la priorité à manger ces créatures par rapport aux autres.