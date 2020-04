Dans les retrouvailles d’EASTMAN & LAIRD avec TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES In Future Story THE LAST RONIN

IDW Publishing a partagé l’art intérieur de la prochaine série de cinq numéros Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, qui est une adaptation d’un scénario inédit de 1987 par les créateurs originaux Kevin Eastman et Peter Laird.

« Dans une future ville de New York très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui, une seule tortue survivante part en mission apparemment sans espoir pour obtenir justice pour sa famille et ses amis décédés », lit la description de l’éditeur du livre. « Les dispositions cinétiques d’Eastman, les encres atmosphériques d’Andy Kuhn et un script passionnant plein de surprises du scribe de longue date de TMNT Tom Waltz se combinent pour faire de cette histoire TMNT la plus mémorable que les fans liront jamais. »

Annoncé il y a plusieurs mois, The Last Ronin le co-auteur Eastman a expliqué les origines du projet.

« Il y a environ dix ans, j’ai redécouvert un plan de vingt pages pour une histoire TMNT que Peter et moi avons écrite ensemble en 1987. L’histoire se déroulait trente ans dans le futur, ce qui (comme écrit alors) se déroulait en 2017. Lecture à travers cela, je suis retourné à une époque très différente de l’histoire de TMNT – à l’époque où il s’agissait de bandes dessinées, principalement Peter et moi, écrivant et dessinant les numéros, avant tout ce que le monde allait bientôt savoir sur ces personnages qui nous avions créé et appelé les Teenage Mutant Ninja Turtles.

«Ce fut un voyage INCROYABLE de trente-six ans, grâce aux talents brillants de tant de personnes qui ont donné vie à de nouvelles visions et histoires TMNT, et en particulier aux fans qui les ont toutes soutenues. Il y a neuf ans, j’ai été réinvité dans l’univers de la bande dessinée TMNT, via mes amis d’IDW Publishing. Mis à part la course originale avec mon ami et co-créateur Peter Laird, travailler sur l’univers IDW TMNT a été le meilleur moment que j’ai eu avec les Tortues depuis très, TRÈS longtemps.

«Il y a un peu plus d’un an, alors que la série en cours se dirigeait vers le numéro cent, j’ai montré une version approximative révisée et mise à jour du plan de l’histoire (maintenant définie en 2040) à Tom Waltz, qui est également tombé amoureux des possibilités de celui-ci. The Last Ronin est un poème d’amour sincère à tous les univers TMNT du passé, et offre un regard intense sur un avenir possible – fermement basé sur et adapté d’une idée originale de trente-trois ans, des créateurs originaux.

« Faites-moi confiance – Tom, Andy et je viens de commencer un voyage de deux cents pages … et ça va être un ENFER d’un tour … »

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin # 1 (sur 5) devrait faire ses débuts cet été.