Dans les coulisses d’un cauchemar sur Elm Street, The Exorcist, et plus – / Film

Dans cette édition, nous avons un trio de featurettes pour certains films d’horreur pour pimenter votre Halloween. Warner Bros. Pictures a fourni des fonctionnalités révélatrices dans les coulisses des terreurs nocturnes de Freddy, les différentes versions de L’Exorciste, et plus récemment, la réalisation de IT: Chapitre deux.

Tout d’abord, dans cette featurette «Night Terrors», Freddy le créateur / réalisateur de la franchise Wes Craven et divers experts et auteurs en histoire et en science parlent du pouvoir et des cauchemars psychologiques des cauchemars et du vrai crime qui a contribué à inspirer l’icône de l’horreur connue sous le nom de Freddy Krueger.

Ensuite, le réalisateur légendaire William Friedkin décompose les différentes versions de L’Exorciste il y en a eu au fil des ans et explique comment ils ont créé la nouvelle coupe étendue du réalisateur lors de sa sortie en 2000. Découvrez pourquoi certaines scènes ont été coupées de la coupe théâtrale, le travail qui a été consacré à la restauration de scènes coupées, et plus encore.

Enfin, faites reculer le rideau sur la terreur de Pennywise le clown dansant avec ce retour sur la réalisation de IT: Chapitre deux, la conclusion de la dernière adaptation de la saga d’horreur de Stephen King. Délectez-vous de la bizarrerie de voir Bill Skarsgaard sur le plateau en tant que Pennywise alors qu’il n’est pas dans le personnage et voyez comment ils ont réussi certaines des grandes séquences d’horreur.

