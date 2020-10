Dans le clip ‘Opportunity’, Foxanne imagine l’appel à l’aide d’un rover martien mourant

Si le rover Opportunity longtemps silencieux de la NASA pouvait téléphoner une dernière fois à la maison pour chanter une chanson douce et sentimentale à ses seigneurs terrestres depuis sa tombe poussiéreuse sur la planète rouge, cela pourrait aller un peu comme ça.

Dans un clip pour son nouveau single « Opportunity », l’auteur-compositeur-interprète Foxanne rend hommage à l’emblématique rover Mars, qui a mordu la poussière l’année dernière après une séquence record de 15 ans sur la planète rouge. (Divulgation complète: Foxanne, de son vrai nom Chelsea Gohd, est également rédactrice chez Space.com.)

La NASA a perdu le contact avec Opportunity en juin 2018 lorsqu’une tempête de poussière qui fait rage a étouffé ses panneaux solaires, les laissant trop sales pour absorber suffisamment de lumière du soleil pour charger ses batteries. L’agence a officiellement déclaré Opportunity mort le 13 février 2019, après plus de huit mois angoissants à attendre que le rover montre un signe de vie.

Vidéo: Foxanne – Opportunity (chanson Opportunity du rover Mars de la NASA)

« Cette chanson est écrite du point de vue du rover Mars Opportunity de la NASA qui, comme vous le savez, a mis fin à sa mission prolongée sur Mars après qu’une tempête de poussière dévastatrice a recouvert son panneau solaire. à plusieurs millions de kilomètres de là, s’arrêtant seul sur la planète rouge », a déclaré Foxanne. « Tout le monde semblait avoir une réponse émotionnelle si forte et j’étais comme, dang, je devrais probablement écrire une chanson à ce sujet. »

Les paroles de la chanson – « Oh, je suis fatiguée / ma batterie est faible / s’il vous plaît dites que vous viendrez me trouver / ramenez-moi à la maison » – peignez l’image déchirante d’un rover faible et solitaire appelant ses parents (mission personnel du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie) pour le sauver d’une disparition poussiéreuse.

Malheureusement pour Opportunity, la NASA n’a pas l’intention de visiter le rover échoué, et une mission pour ramener le rover sur Terre est encore plus improbable. Même si la NASA a envoyé l’un de ses autres rovers martiens visiter Opportunity – une randonnée qui pourrait prendre des années – ils ne sont pas équipés pour effectuer des travaux de réparation de rover. Peut-être que les humains pourront un jour visiter Opportunity sur Mars, mais les premières missions avec équipage sur la planète rouge ne devraient pas être lancées avant le milieu des années 2030.

« Peut-être que nous aurons une situation de Mark Watney comme » Le Martien « , et il y aura des astronautes qui feront pousser des pommes de terre sur Mars, et ils diront: » Oh mec, l’opportunité est ici quelque part, nous devons aller le trouver » Dit Foxanne.

La pochette du single « Opportunity » de Foxanne, sorti le 9 octobre 2020. (Crédit d’image: Diana Whitctoft / Calvin Gohd / NASA)

Le single apparaîtra sur le premier album studio de Foxanne « It’s real (I know it) », qui sortira le 4 décembre. Il est actuellement disponible en streaming et téléchargement sur Spotify, Apple Music, Bandcamp, Amazon Music, SoundCloud, Tidal et Pandora. Vous pouvez même trouver la musique de Foxanne sur Tik Tok et créer votre propre vidéo avec la chanson.

Envoyez un courriel à Hanneke Weitering à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @hannekescience. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.