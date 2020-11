Danny Murphy partage ce qu’on lui a dit sur Xherdan Shaqiri à l’entraînement à Liverpool – .

in

Danny Murphy a partagé sur talkSPORT ce qu’on lui a dit sur l’ailier de Liverpool Xherdan Shaqiri à l’entraînement.

L’ancienne star de Liverpool a affirmé que l’international suisse de 29 ans avait l’air vif à l’entraînement.

Le spécialiste de BBC Sport et talkSPORT a ajouté qu’il s’attend à ce que l’ancien ailier du Bayern Munich et de l’Inter Milan ait plus d’impact cette saison.

Murphy a déclaré sur talkSPORT: «Je pense que l’arrivée de Jota a énormément aidé, et j’ai parlé à quelques personnes qui ont toutes dit que Shaqiri avait l’air vraiment fort, il a eu un petit coup de main pour le devoir international mais je m’attends à ce qu’il ait plus d’impact cette saison.

Joueur important de l’équipe de Liverpool

Shaqiri est dans les livres de Liverpool depuis l’été 2018, lorsqu’il est venu de Stoke City.

L’ailier est essentiellement un joueur d’équipe, mais il est un membre important de l’unité et devrait avoir un impact au fil de la saison.

Selon WhoScored, l’international suisse a joué 51 minutes en Premier League et 121 minutes en Europa League pour Liverpool jusqu’à présent cette saison.

Au cours de la campagne 2019-2020, l’ailier a fait deux départs et cinq matches de remplacement en Premier League et a joué trois minutes en Ligue des champions pour les Reds, selon WhoScored.

Liverpool vise à remporter à nouveau le titre de Premier League cette saison et à remporter la Ligue des champions, et l’ailier obtiendra un temps de jeu précieux car le manager Klopp fera tourner son équipe.

