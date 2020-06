Danny Masterson accusé de trois chefs de viol

Selon une fuite possible, le pandémonium à 200 joueurs semble approcher rapidement pour Call of Duty: Warzone. Les choses sont sur le point de devenir confortables à Verdansk.

Bien qu’il soit déjà le plus grand titre grand public de la bataille royale en ce qui concerne la taille des matchs, une fuite récente et crédible dans le jeu laisse entendre qu’un mode à 200 joueurs arrivera bientôt Call of Duty: Warzone. Le jeu oppose actuellement 150 joueurs les uns contre les autres à la fois sur son immense carte de Verdansk, et le jeu autonome populaire n’est certainement pas gênant pour le nombre de joueurs nécessaires pour en ajouter 50 de plus dans chaque match. Ils le peuvent évidemment, mais la vraie préoccupation est de savoir si le développeur Infinity Ward devrait le faire.

Call of Duty: WarzoneLe nombre de joueurs est gonflé encore plus par le jeu croisé entre les joueurs sur console et PC (mais pas entre les rivaux de la vendetta, PlayStation et Xbox, bien sûr), qui s’accompagne de ses propres défis et mises en garde. Le piratage est principalement parmi eux, mais essayer de limiter le piratage par les joueurs PC dans un environnement multijoueur traditionnel est à peu près aussi simple que d’élever des chats. Il y a aussi le fait évident que les joueurs PC bénéficient d’avantages compétitifs tels que d’avoir de meilleures performances, un clavier et une souris en tant que périphériques d’entrée standard et des paramètres de jeu plus robustes à leur disposition. Cet accord brut n’est pas quelque chose qui est perdu pour beaucoup Call of Duty: Modern Warfare joueurs, qui renoncent volontiers Warzone et Conquest de pauvre homme – également connu sous le nom de guerre terrestre – et désactivez le jeu croisé pour une meilleure expérience multijoueur de base.

Naturellement, ces joueurs continueront de ne pas Call of Duty: WarzoneLa capacité du brevet à exister à une échelle ridicule, qui représente probablement une grande partie de la taille du fichier gonflée du jeu et va probablement faire tomber encore plus de joueurs dans Verdansk bientôt. Une fuite crédible partagée par DissolvexD comprenant une capture d’écran du message de bienvenue du jeu pour les nouveaux joueurs de la bataille royale, car il apparaîtra probablement dans une version encore inédite, et les fonctionnalités du volet le plus à gauche avant les modes invisibles « BR 200 » et « Piller 200. » Si c’est vrai, ce sont évidemment des versions à 200 joueurs de WarzoneDu pain et du beurre respectifs, bien qu’il n’y ait aucune indication ni confirmation quand ils deviendront indisponibles ou si les nouveaux modes remplaceront complètement les variantes actuelles à 150 joueurs.

Compte tenu de la taille presque inutilement vaste de Verdansk et de la possibilité pour les joueurs de vivre des matchs en grande partie sans incident même dans les matchs à 150 joueurs, augmenter le nombre de bottes au sol d’un tiers semble être une idée prometteuse sur le papier. Cependant, cela soulève la question du nombre de joueurs idéaux pour Call of Duty: WarzoneLes serveurs. Certains diront que le niveau actuel de tension réseau est déjà plus que suffisant pour la fragilité notoirement opportune des serveurs Activision et le retard persistant dans le jeu, mais Infinity Ward semble confiant depuis Warzone d’abord lancé qu’il peut tirer des matchs de 200 joueurs.

Que ce soit dans l’épaisseur de celui-ci ou en le jouant d’une sécurité ennuyeuse sur les bords extérieurs de la carte grise et brune, cela ne fera probablement pas beaucoup de différence pour la plupart Call of Duty: Warzone joueurs si 50 autres corps s’empilent ou passent en AFK avant qu’une équipe gagnante ne soit déclarée. Pour beaucoup, le véritable point à retenir ici est probablement que Plunder, le favori des fans, revient dans sa forme régulière dans un avenir proche, car il est absent depuis trop longtemps.

