Danny Boyle & # 039; s Frankenstein prouve l’adaptation la plus intense à ce jour: examen

le Théâtre national a publié l’une de ses productions les plus populaires et les plus acclamées ces dernières années: Danny Boyleproduction 2011 de Mary Shelleyc’est Frankenstein. Benedict Cumberbatch et Jonny Lee Miller (deux Sherlock Holmes!) incarnent le monstre et Frankenstein tous les soirs pendant sa course. Les deux versions ont été filmées et devraient être bientôt sur YouTube. La version avec Cumberbatch en tant que monstre a été publiée en premier jeudi de cette semaine. Vendredi, la version où Miller joue le monstre commence à être diffusée. Les deux versions seront disponibles pendant une semaine sur la chaîne YouTube du National Theatre.

La pièce est un montage majeur du roman original

Dramaturge Nick Dear n’adapte pas servilement le livre. Une adaptation 100% fidèle du livre serait insupportable. La plupart des films et des adaptations télévisées n’ont aucun problème à adapter l’intrigue. Dear commence le jeu avec la création du monstre, coupant effectivement environ le premier tiers du livre. Du point de vue de la scénarisation et de l’adaptation, c’est admirablement impitoyable et efficace. Le premier tiers du livre dépeint toute l’histoire et la motivation de Victor Frankenstein ainsi que des débats philosophiques. Cher, un écrivain chevronné de films, séries télévisées, dramatiques radio en plus des pièces de théâtre, frappe le sol en courant ici. Le jeu a le rythme rapide et la structure d’un film de 2 heures, mais conserve toujours la dynamique axée sur les personnages d’une pièce de théâtre.

Les changements thématiques de Dear font de la pièce un débat avec les thèmes originaux du roman sur Jouer à Dieu et le péché originel. Dear et Boyle croient que le vrai péché est la négligence et l’abandon de Frankenstein du monstre à une vie d’abus et de haine, qui mène à toute la tragédie et la mort qui s’ensuivent. Danny Boyle était un metteur en scène respecté avant de passer à la télévision et au cinéma et de créer une pièce avec la clarté et la vitesse d’un film mais l’expérimentation minimaliste abstraite de la scène. La direction artistique et le jeu sont intensifiés et hyperréalistes plutôt que « réalistes ». En conséquence, c’est l’une des versions les plus philosophiques et émotionnelles de l’histoire de Frankenstein jamais faites.

Frankenstein pose toujours une question fondamentale: qui est le monstre et qui est l’homme?

Cumberbatch en tant que monstre est peut-être le rôle le plus déchirant qu’il ait jamais joué. Il joue le monstre comme un enfant qui apprend toujours à utiliser ses membres. Son discours et ses gestes deviennent plus raffinés mais ne perdent jamais cette altérité sauvage et nerveuse d’un enfant. C’est ce que le monstre est – un enfant qui est né bon mais a évité et abusé de violence et de vengeance. Il incarne la victime de la haine qui engendre plus de haine dans un monde sombre et intolérant. Victor Frankenstein est un monstre d’ambition aveugle, poussé par l’ego. Miller le joue comme extrêmement préoccupé tandis que Cumberbatch est plus distant et arrogant. Le monstre de Cumberbatch a une mélancolie élégante tandis que le monstre de Miller porte une colère plus vive, mais non moins émouvante. Regarder Cumberbatch et Miller s’affronter dans l’un ou l’autre rôle, c’est comme regarder deux athlètes champions, uniformément appariés, combattant de manière experte, uniformément appariés et tout à fait électriques.

Sous la mise en scène de Boyle, Frankenstein et le monstre deviennent des reflets d’ombre l’un de l’autre. Le scientifique toute arrogance, l’intellect froid et l’ego, le monstre toute émotion, besoin et id. Les deux sont toujours liés dans la vie et la mort. Cumberbatch et Miller jouent à tour de rôle le monstre et Frankenstein n’est pas seulement un gadget de casting. Il exprime le thème de l’homme et du monstre étant interchangeables. Cette nouvelle lecture explique pourquoi c’est l’une des grandes productions théâtrales du 21st Siècle.

Le post Frankenstein de Danny Boyle s’avère l’adaptation la plus intense à ce jour: la revue est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook