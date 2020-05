Daniel Ricciardo révèle les pourparlers sur le contrat avec Ferrari

Daniel Ricciardo a eu des discussions avec Ferrari sur un éventuel transfert dans l’équipe italienne de Formule 1 avant d’opter pour McLaren, a déclaré l’Australien.

Ricciardo est d’origine italienne et a longtemps été considéré comme une cible évidente pour Ferrari, l’équipe la plus ancienne et la plus glamour du sport.

Finalement, Ferrari a choisi l’Espagnol Carlos Sainz de McLaren en remplacement du quadruple champion du monde Sebastian Vettel aux côtés de Charles Leclerc pour 2021.

« Il y a déjà eu des discussions il y a quelques années. Et cela s’est poursuivi jusqu’à maintenant », a déclaré Ricciardo, 30 ans, à CNN Sports jeudi.

« Je ne le nierai pas. Mais évidemment, cela ne s’est jamais vraiment concrétisé.

« Je ne sais pas vraiment et je n’ai jamais vraiment choisi de plonger trop profondément », a ajouté Ricciardo sur les raisons.

« Tout le monde dit que ce serait un bon ajustement, évidemment, avec mon nom et tous les trucs de fond mais, oui, j’essaie de ne pas être émotionnellement pris dans une situation quelconque. »

Ricciardo a reconnu que Sainz, 25 ans, était un bon candidat pour Ferrari et a décrit l’Espagnol comme « un peu une propriété chaude en ce moment ».

Sainz a terminé la saison dernière au sixième rang du classement général, le meilleur pilote hors des trois meilleures équipes.

Daniel Ricciardo en action lors du Grand Prix du Brésil 2019. (Getty)

Ricciardo, sept fois vainqueur de la course avec Red Bull, a connu une saison difficile chez Renault avec un meilleur résultat de quatrième année dernière.

Il a dit qu’aucun événement n’a déclenché sa décision de déménager à McLaren.

« Il n’y a eu aucun moment qui ressemblait à une ampoule et qui a dit: » Oui, c’est ce que je dois faire. » De même, il n’y a rien de ce que j’ai vu dans McLaren qui a créé cela ou il n’y a rien dans Renault qui a créé le moment de «Je dois continuer».

« Les discussions avec McLaren remontent à même avant, je suppose, 2018, et je suppose que cela s’est poursuivi au fil du temps. »

