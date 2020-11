Daniel Ricciardo fume à une réaction dégoûtante

L’Australien Daniel Ricciardo a déclaré que la décision de montrer de nombreuses rediffusions de l’horrible accident du Grand Prix de Bahreïn de Romain Grosjean était dégoûtante et complètement irrespectueuse.

Haas de Grosjean s’est scindé en deux et s’est enflammé après son premier accident au tour, après avoir heurté la barrière à 220 km / h.

Le Français a pu échapper à l’enfer relativement indemne. Il est hospitalisé pour des brûlures mineures, mais il ne fait aucun doute qu’avant l’introduction du dispositif halo en 2018, le résultat aurait été bien pire.

L’accident a entraîné un long retard pendant la reconstruction des barrières, au cours desquelles le flux mondial de Formule 1 a montré de nombreuses reprises de l’accident, bien que rien n’ait été montré jusqu’à ce qu’il soit établi que Grosjean n’était pas gravement blessé.

Romain Grosjean s’échappe de sa voiture en feu lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

S’adressant à Ziggo Sports après la course, Ricciardo a clairement exprimé ses sentiments.

« Je veux exprimer mon dégoût et ma déception face à la Formule 1 », a-t-il déclaré.

«La façon dont l’incident de Grosjean a été diffusé encore et encore, les rediffusions encore et encore, c’était complètement irrespectueux et inconsidéré pour sa famille, pour toutes nos familles qui regardaient.

L’avant de la voiture de Romain Grosjean est récupéré après avoir été incinéré lors d’un accident lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

«Nous allons recommencer la course dans une heure et chaque fois que nous regardons la télé, c’est une boule de feu et sa voiture est coupée en deux. Je veux dire que nous pouvons voir que demain, nous n’avons pas besoin de la voir aujourd’hui.

« Pour moi, c’était du divertissement et ils jouent avec toutes nos émotions et je pensais que c’était assez dégoûtant. Alors j’espère que d’autres pilotes ont pris la parole. Mais si ce n’est pas ce que nous ressentons vraiment, je serais très surpris. . «

Les commentaires de Ricciardo ont été soutenus par le pilote Mercedes Valtteri Bottas.

« Quand il y a un crash, quand ça finit par être OK pour les pilotes, ils aiment répéter ça », a déclaré Bottas.

«J’ai l’impression que les gens, les spectateurs veulent le voir. Mais il y a aussi une limite.

Un énorme incendie engloutit la voiture de Romain Grosjean lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

« Ça aurait pu être une fraction de chose différente, le shunt, et il n’y aurait eu aucun moyen pour lui de sortir de la voiture. Alors oui, il y a une limite.

«Je regardais l’écran parce que je voulais voir ce qui se passait. Une fois que je l’ai vu, j’essayais de l’éviter, mais il était en replay partout.

« Je ne sais pas, c’est peut-être une question pour les gens qui regardent, les fans, s’ils veulent voir 20 répétitions de ça ou non. »