Daniel Ricciardo frappe sur la surface de la piste du Grand Prix de Turquie

L’Australien Daniel Ricciardo est devenu le dernier pilote de Formule 1 à se battre sur la piste controversée du Grand Prix de Turquie du week-end dernier.

Un ajout tardif au calendrier, la piste turque a été refaite quelques semaines avant la course, et la nouveauté du tarmac signifiait qu’elle offrait très peu d’adhérence aux pilotes.

Le temps de Max Verstappen lors des essais du vendredi était plus de 10 secondes par tour plus lent que le temps de la pole position de 2011, la dernière occasion où les voitures de Formule 1 ont couru sur la piste.

Les qualifications et la course sont devenues une loterie lorsque la pluie a compliqué les choses, les pilotes comparant la surface à la glace.

Le champion du monde Lewis Hamilton a qualifié les conditions de « terrifiantes » et de « merde avec un grand S. »

Le commentateur principal Martin Brundle a décrit la piste comme « totalement inadaptée » mais a également reconnu qu’elle produisait l’une des courses les plus divertissantes depuis des années, les fans étant fascinés alors que les pilotes avaient du mal à garder le contrôle.

Ricciardo n’a pu gérer que 10e sur sa Renault et n’a pas tardé à condamner la piste.

« Ce n’est pas la réponse », a-t-il dit.

«Écoutez, ne vous méprenez pas, et je savais que tout le monde assis sur le canapé avait une séance amusante et excitante à regarder, mais pour être honnête, je ne sais pas si nous apprenons quelque chose de ce week-end.

«Nous ne reviendrons probablement jamais à une situation comme celle-ci avec ce niveau de groupe.

« Je pense aussi que lorsque les équipes dépensent autant d’argent pour développer des voitures et mettre toutes leurs connaissances dans la conception des voitures de course les plus rapides du monde, ne pas pouvoir les utiliser… si c’était tout le temps, cela ressemblerait à un vol. »

« C’est comme, pourquoi investissons-nous autant dans ces voitures si nous ne pouvons pas vraiment repousser les limites? »