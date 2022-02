Daniel Radcliffe méconnaissable pour son nouveau film : la star de Harry Potter jouera le rôle de Weird Al Yankovic à l’écran

Le musicien et humoriste Weird Al aura droit à une biographie à l’écran et Daniel Radcliffe s’est transformé pour le rôle.

L’inoubliable star de la saga Harry Potter a déjà quelques projets en vue : en plus de préparer la sortie de Le Secret de la cité perdue, l’un des prochains films de l’année 2022 avec Sandra Bullock, Daniel Radcliffe jouera également dans un biopic. L’acteur a été choisi pour incarner le musicien Weird Al à l’écran et les premières images sont superbes. Daniel Radcliffe a déjà rejoint la liste des acteurs qui se sont transformés pour un emploi et a un look complètement différent de ce que nous avions l’habitude de voir.

Peu d’informations ont encore été dévoilées sur la production du long métrage, qui s’intitulera Weird : The Al Yankovic Story, mais à priori le film sera diffusé directement en streaming et devrait être présenté au début de l’année 2023.

IM GOING TO EXPLODE AT THESE PICTURES OF DANIEL RADCLIFFE AS WEIRD AL. pic.twitter.com/6BX3kqkVUc — Ronnie Gross Jr (@ronniegrossjr) February 19, 2022

Qui est Weird Al ?

Connu sous le surnom de Weird Al, Alfred Matthew Yankovic est un musicien et humoriste qui s’est fait connaître dans les années 1980 en publiant des chansons qui parodiaient des œuvres célèbres de la culture pop – comme la chanson Eat It, une version burlesque du tube Beat It de Michael Jackson. Son talent pour mêler musique et comédie a fait de Weird Al un nom reconnu dans le monde des arts et le lauréat de 5 Grammy Awards et propriétaire de 6 disques de platine.

Aujourd’hui âgé de 62 ans, Yankovic participe actuellement à la production de sa propre biographie cinématographique, qui suivra le musicien depuis le début de sa carrière. Weird Al était ravi de confier le rôle à Daniel Radcliffe : « Je n’ai aucun doute sur le fait que c’est le rôle pour lequel les générations futures se souviendront de lui », a-t-il déclaré à Nylon.

La production du long métrage promet de n’omettre aucun détail important de la vie de l’artiste, notamment ses « romances torrides avec des célébrités et son célèbre style de vie dépravé ». Ci-dessous, comparez le look de Daniel Radcliffe avec le vrai Alfred « Weird Al » Matthew Yankovic dans les années 1980 :

Le prochain film de Daniel Radcliffe

Après avoir retrouvé le casting de Harry Potter pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise, l’acteur britannique revient à l’écran le 21 avril dans le rôle du méchant de Le Secret de la cité perdue, un criminel milliardaire excentrique qui enlève l’écrivain Loretta Sage (Sandra Bullock) pour la forcer à révéler la Cité perdue, le lieu où se déroule l’un de ses livres à succès. Channing Tatum sera la co-star du long métrage, qui compte également Brad Pitt au casting.