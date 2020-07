Daniel Podence semble maintenant installé chez Wolves au milieu de liens celtiques – .

L’ailier de Wolverhampton Wanderers, Daniel Podence, a déclaré au Daily Mail qu’il se sentait désormais heureux à Molineux après un début difficile.

Podence a rejoint les Wolves en janvier, quittant l’Olympiacos pour devenir la dernière recrue portugaise de Nuno Espirito Santo.

Le petit attaquant avait joué en Grèce, accumulant 13 buts et 14 passes décisives en 68 matchs à la suite d’un déménagement du Sporting en 2018.

Podence a eu du mal à obtenir un temps de jeu constant au début et a dû se contenter d’apparitions de remplacement alors que Nuno restait avec une équipe assez stable.

Podence a eu la pause induite par la pandémie pour s’installer à Wolverhampton et est revenu prêt à avoir un impact.

Il a été excellent lors de son premier départ en championnat contre Everton plus tôt ce mois-ci, remportant un penalty lors de la victoire 3-0 avant de marquer contre Crystal Palace.

Plus tôt en juillet, The Mirror a affirmé que le Celtic avait posé des questions sur le prêt de Podence pour la saison prochaine, quelques mois seulement après son transfert de 17 millions de livres sterling.

Les récentes expositions de Podence ont rendu cet accord possible improbable, et il a maintenant parlé de sa situation, avec une sortie apparemment la dernière chose à l’esprit.

Podence a admis que c’était « difficile » au début, car il n’avait pas l’occasion de jouer, mais il s’amuse maintenant aux Wolves et il s’installe à Wolverhampton, ce qui signifie qu’un déménagement en Écosse semble difficile à imaginer maintenant.

«Je suis arrivé dans un moment difficile», a déclaré Podence. «Après un mois de présence ici, le championnat s’est arrêté, donc c’était difficile pour moi car il faut du temps à un nouveau joueur dans une nouvelle équipe pour tout comprendre. C’était difficile car je n’avais pas beaucoup de temps pour jouer.

«Maintenant, les choses vont bien et j’ai plus de minutes de match pour profiter. Tout dans la ville, comme les restaurants et les supermarchés, ouvre maintenant et c’est beaucoup mieux pour moi qu’avant », a-t-il ajouté.

