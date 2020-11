Daniel Craig, Hugh Jackman et plus honorent la star 007 Sean Connery après sa mort

Aujourd’hui, James Bond et les fans de cinéma ont été accueillis par la triste nouvelle que Sean Connery, l’acteur à l’origine du rôle 007 pour grand écran, est décédé à l’âge de 90 ans.L’ombre de Connery a plané largement sur l’industrie cinématographique, alors qu’il jouait plus que quelques rôles notables au cours de sa longue carrière. Connery est facilement l’un des acteurs les plus connus de l’histoire du cinéma et, à travers ses performances, il en a influencé beaucoup. Maintenant, à la suite de sa mort, un certain nombre de stars comme l’actuel acteur de Bond Daniel Craig et Hugh Jackman prennent le temps d’honorer le regretté acteur écossais.