Daniel Bryan avait d’autres options mais Brie Bella lui a fait signer avec la WWE

Sur l’épisode d’hier soir de Total Bellas, Daniel Bryan a fourni un aperçu de ce qui l’a poussé à renouer avec la WWE. Bryan et sa femme, Brie Bella, se sont disputés au sujet de leur relation cette saison, car le calendrier routier de Bryan et le calendrier des affaires de Bella ont causé des frictions entre le couple alors qu’ils essayaient de prendre soin de leur jeune fille, Birdie. De plus, Brie a dit à Bryan qu’elle ne voulait pas avoir de deuxième enfant, ce qui affligeait davantage la superstar de la WWE.

Les choses ont tourné au vif dans le dernier épisode lorsque Bella a demandé à Bryan de rentrer chez lui avec Birdie pour que Brie puisse se concentrer sur ses affaires à Los Angeles même si Bryan restait en ville parce que le couple a rarement le temps de passer ensemble. Une dispute s’ensuivit, comme le montre la vidéo documentaire de l’émission.

« Lorsque nous avons commencé à nous voir pour la première fois, nous nous sommes entendus sur le fait que nous voulons une vie simple », a déclaré Bryan.

« Nous évoluons en tant qu’humains, » répondit Bella. « D’accord? Qui j’étais à l’époque, ce que j’aime comme une vie simple -«

« Non, rien dans notre vie n’est simple en ce moment », a déclaré Bryan. « Quand est-ce qu’on est censé avoir une relation normale?

« Notre relation n’a jamais été normale », a déclaré Bella. « Pas depuis le début. Toi et moi étions toujours sur la route depuis le début. »

« D’accord, peut-être que normal est le mauvais mot », a admis Bryan. « Quand est-ce qu’on est censé passer du temps ensemble, sans caméras? »

« Qu’est-ce que je suis censé planifier? » demanda Bella. « Genre, planifie certaines choses. »

« J’ai essayé de planifier des trucs », a expliqué Bryan. « J’ai essayé. Mais vous ne me donnez même pas le programme un jour à l’avance. C’est vous qui êtes frustré comme » vous ne montrez pas assez de PDA « toutes ces sortes de choses. Comment suis-je censé montrer PDA quand on ne se voit même pas? «

« Je ne me plains pas que tu sois sur la route autant que toi, » dit Bella.

« C’est toi qui voulais que je signe le contrat! » Cria Bryan. «Je voulais être moins occupé. Et puis, quand tu voulais que je signe le contrat, je me suis battu pour avoir moins de rendez-vous afin que je puisse être plus à la maison avec toi et Birdie.

Fait intéressant, la partie suivante de l’argument a été coupée de la vidéo YouTube ci-dessus, bien qu’elle soit toujours disponible sur la version Hulu de l’émission.

« Le contrat était la seule chose prometteuse pour toi à l’époque, » dit Bella.

« J’avais d’autres options », a répondu Bryan.

Il est intéressant que Bryan mentionne d’autres options et que la WWE puisse les supprimer de leur vidéo YouTube. Bryan parlait-il de signer avec une autre organisation de lutte, comme NJPW, Ring of Honor ou même AEW? J’espère que nous en apprendrons plus à ce sujet en tant que Total Bellas le documentaire continue, mais je ne suis pas sûr que la WWE permette des séquences beaucoup plus révélatrices comme celle-ci pour faire la coupe.

