Dani Rovira annonce de bonnes nouvelles concernant son cancer: « La chimio est terminée! »

Le comédien et acteur Dani Rovira a une fois de plus affiché son bon sens de l’humour pour partager les dernières nouvelles sur votre santé. Depuis qu’il a annoncé fin mars qu’il avait été détecté un lymphome de Hodgkin, n’a cessé d’être un exemple de force et de positivisme face à une maladie aussi dure et complexe que le cancer qui commence maintenant à voir sa fin.

Dani Rovira célèbre la fin de la chimiothérapie

Le protagoniste de « Huit noms de famille basques » a publié sur ses réseaux une photo dans laquelle on le voit avec un geste triomphant. « La chimio est terminée! Huit séances et quatre mois entre la poitrine et le dos« , célèbre dans le texte qui accompagne l’image. Le traitement a laissé des conséquences indéniables, telles que » la chute des cheveux, les veines des bras durs comme des brides et tête d’hippopotame (ils ne m’ont rien dit sur ce dernier) », plaisante-t-il à propos du masque avec lequel il apparaît en train de poser.

«Si cela est arrivé à quelqu’un d’autre, permettez-moi d’écrire, avec quatre d’entre nous, nous organiserons une machine à sous», poursuit-il. Dani Rovira fait désormais face à « 18 séances de radiothérapie, une par jour » sur décision médicale: « Bien que les lymphomes aient disparu, les médecins l’ont décidé par cautérisation et prudenceAlors, l’acteur annonce que, si tout se passe bien, « à la mi-août ce mauvais rêve sera terminé et je pourrai revenir à la » normalité « , s’il y a quelque chose de normal dans ce monde. »

« Il me reste le dernier écran du jeu vidéo », fait-il face avec humour, souhaitant que le traitement finisse par mettre une « tête de koala » dessus. Dani Rovira apprécie l’affection qu’il a reçue pendant ces mois, dont il dit littéralement qu’il le guérit: « Courage à [email protected] que vous êtes dans le combat. Nous avons des médecins et du personnel de santé spectaculaires dans ce pays. Le reste est de s’aimer soi-même et de se laisser aimer. « La vie me sourit, mais j’attends toujours qu’elle éclate de rire», Conclut-il, pariant une fois de plus sur l’humour comme mode de vie.