Dangerous Lies Reviews: Pourquoi le complot est si décevant

Avis sur Dangerous Lies: La dernière fois que nous avons vu un homme plus âgé laisser tout ce qu’il possédait à son gardien de bon cœur, il s’est avéré que c’était l’un des meilleurs films de cette année.

« Knives Out » de Rian Johnson a ébloui tout le monde avec son casting de stars, un complot captivant et un sens de l’humour plein d’esprit, frémissant de la nostalgie d’un mystère du meurtre d’Agatha Christie. Il a ravivé la splendeur d’un genre qui s’estompe, et cela nous a donné de l’espoir pour ses prochaines unités.

« Dangerous Lies » de Netflix partage un vieil homme riche et les similitudes de l’intrigue de son gardien, mais c’est à peu près tout quand il s’agit de comparer les deux. Dont Johnson a profité, celui-ci manque de tout. Il manque de direction et de saveur, et pire encore, il n’a pas le plaisir qu’exigent les mystères du meurtre.

Terrain de mensonges dangereux

Alerte Spoilers!

Katie aimerait être médecin, mais pour l’instant, elle est coincée en tant que gardienne d’un homme. La raison en est qu’elle soutient son mari pour faire avancer sa carrière. Une fois que cela se produit, elle sera libre de choisir son propre cours. Ou c’était le plan. Adam est inconscient de sa carrière et de sa vie, ce qui a aggravé les choses pour le groupe.

Au cours des quatre semaines qu’elle travaille pour lui, elle développe une bonne amitié avec Leonard. Il l’apprécie et lui propose même de l’aider avec les problèmes de trésorerie. Elle hésite à prendre son argent, mais elle le fait pour qu’ils puissent créer un petit Adam supplémentaire pour travailler dans l’arrière-cour de la maison.

Tout se passe facilement puis Leonard cède. On dirait qu’il est mort dans son sommeil. Le détective Chesler entre pour enquêter sur la mort, et cela semble être une affaire ouverte et fermée, mais il y a quelque chose qu’elle ne peut pas mettre le doigt. Les choses se compliquent quand il est clair que Leonard a abandonné tout ce qu’il possédait. Lorsqu’une vieille affaire reçoit l’attention du détective, elle sent quelque chose de louche dans toute la situation.

Avis sur Dangerous Lies



Rien de tel que de voir un thriller. Une personne nous maintient sur le bord du siège, pour déterminer qui est l’auteur exige notre implication, nous laisse stupéfaits avec tous les rebondissements de l’histoire, puis certains.

« Dangerous Lies » ne fait rien de tout cela. Pour un mystère de meurtre, qui utilise les tropes d’horreur familiers comme une maison avec des invasions de maison, il n’y a tout simplement pas de frisson dans le film. Lorsque Katie a peur de sauter sur une souricière, en fait, votre cœur bat la chamade, et c’est aussi très subjectif.

L’histoire

On dirait qu’une bonne histoire était en dessous, mais elle est trop enfouie pour étoffer les personnages ou le puzzle. Tout au long du film, nous obtenons des morceaux, soit sous la forme d’un épisode errant, soit en tant que personnages suspects. Commencez à construire vos théories personnelles et essayez de garder une trace de quoi. À la fin, tout ce que vous pourriez avoir trouvé sera probablement meilleur que la façon dont le film se termine.

Les échappatoires du complot

À la fin, tournez ce qui est plusieurs fois redondant de tous les puzzles lancés pour casser le boîtier. Vous vous demandez pourquoi cette intrigue secondaire a été dépensée alors que le temps aurait pu être utilisé pour se concentrer sur l’élargissement de l’histoire qui est fondamentale.

L’une des normes pour créer du suspense est de créer un nuage de méfiance autour de ses personnages. Il ne faut pas que vous commenciez à obtenir des éclaircissements sur les motivations de ces personnes avant qu’une partie fantastique du film ne soit terminée. « Dangerous Lies », cependant, ne se livre à rien.

Je pourrais continuer indéfiniment sur les nombreuses façons dont le film gaspille le cadeau à sa fin et va mal, mais cela ne fera rien pour vaincre la déception. La seule chose dont vous devrez être conscient, c’est qu’il n’y a rien de dangereux dans ce film, et les mensonges ne sont pas vraiment couchés quand vous pouvez les voir.

Le film est un ensemble élégant, utilisant le directeur de la photographie Ronald Paul Richard offrant de nombreux angles hitchcockiens bas et des vues à vol d’oiseau, accompagnés des notes de la partition de James Jandrisch avec des voix chuchotées occasionnelles.

