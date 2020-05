Dangerous Lies: Alertez les spoilers à venir! La fin tordue expliquée

– Publicité –



Un nouveau thriller Dangerous Lies a frappé Netflix le 30 avril et ce fut un succès instantané. Le film raconte l’histoire d’un couple qui gagne à peine sa vie.

Un jour, tout à coup, ils obtiennent leur bonheur pour toujours. Ils apprennent que leur client a quitté tout son domaine pour eux après sa mort. Bientôt, ils réalisent qu’il y a beaucoup de mensonges et de secrets derrière la disparition. Et ces secrets les entraînent dans de nombreux ennuis.

Cet article porte sur les spoilers et la fin de Dangerous Lies.

Spoilers Ahead

Nous avons tous vu dans l’apogée qu’Adam a été abattu par Hayden. Hayden a été impliqué dans un vol de diamants et avant d’aller en prison, il a placé ces diamants quelque part. Maintenant, il pense que les diamants sont dans la nouvelle maison d’Adam et Katie. Eh bien, plus tard, Adam tire sur Hayden qui le tue finalement, mais ce n’est pas la fin des mystères.

La fin des mensonges dangereux expliquée

Le film comprend Julia, une avocate. C’est elle qui a aidé Hayden et réduit sa peine à 2 ans. Ils Madea ont tout intérêt à travailler ensemble pour leur bien mutuel. Un autre personnage Doyle est inclus dans le mystère des mensonges.

Il a été abattu plus tard par Hayden. Doyle est mort et personne n’a réellement remarqué que c’était lui qui portait des diamants.

Hayden a également tué Leonard et Julia a tout nettoyé en laissant la propriété de Leonard à sa soignante Katie et à son mari. Plus tard, quand Adam a caché le corps de Doyle, il ne savait pas que des diamants étaient avec lui.

En fait, le couple n’a jamais su que Doyle avait les diamants avec lui. Julia a beaucoup essayé de savoir où se trouvaient les diamants de Katie, mais elle était innocente. Même des mois plus tard, les enquêteurs de la police clôturent également l’affaire sans que les diamants soient encore découverts. Et puis une scène est montrée dans le film où l’on voit des diamants scintiller sous l’arbre.

Alors maintenant, la question se pose était que Katie ignorait vraiment les diamants ou non. On pouvait compter sur le personnage de Katie car même Juli dit que ce n’était jamais une question d’argent pour Katie. Nous avons tous pu voir son comportement tout au long du film. Une autre question se pose: quelle sera la réaction de Katie après avoir découvert ces diamants. Voyons ce qui se passe au final.

